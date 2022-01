Paramount Plus sigue sumando propuestas interesantes para que los usuarios prueben su plataforma. Hace algunas horas se confirmó la fecha de estreno de The Offer, la miniserie que nos trasladará el making-of de El Padrino (The Godfather, 1972).

Con entrevistas a sus realizadores y protagonistas, esta entrega en episodios es una excelente excusa para repasar y celebrar a este clásico del cine.

El show estará disponible desde el 28 de abril y hasta que tengamos el estreno, podemos ir teniendo una primera visión sobre cómo será.