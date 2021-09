Durante el mes de octubre, habrá 30 días de celebración con las series y películas que ningún fan del entretenimiento puede perderse, en todas las señales de HBO y en HBO Max.

Súmate a #30AñosHBO

El 31 de octubre de 1991 HBO se encendía por primera vez en América Latina y, con su llegada, lo cambiaría todo. Impulsando nuevos modos de contar historias, HBO es capaz de reunir al mundo frente a su pantalla, cautivando a su audiencia con tramas poderosas y con personajes únicos que cambian una y otra vez el rumbo de la televisión. Los Sopranos, Band of Brothers, Game of Thrones, Chernobyl, Big little lies, Watchmen, True detective y Mare of Easttown son solo algunos de los cientos de títulos que resuenan en el público como hitos del entretenimiento y la cultura, y hoy están todos disponibles en la plataforma de streaming HBO Max, que continúa llevando estas y otras nuevas historias hacia una nueva experiencia de entretenimiento y muchas más audiencias.

Personajes imperfectos, amistades entrañables, batallas épicas, misterios fascinantes, amores y traiciones; todos ellos, inolvidables. Treinta años emocionando, soñando historias, rompiendo moldes y marcando hitos. HBO celebra un nuevo aniversario con sus mejores series y películas, durante todo el mes de octubre y en todas sus señales. Treinta días de contenidos especiales para sus fanáticos de todas las edades.

HBO: 30 Días de Estrenos

Un nuevo estreno cada día de octubre en la pantalla de HBO. Se destacan el esperado estreno de la nueva temporada de la serie ganadora de Emmy® y el Golden Gobe®, Succession, además del regreso con nuevas temporadas de "Curb your enthusiasm", "Insecure" y "Batwoman" y la nueva serie española "Libertad". Además, llegarán nuevas películas como "Space Jam: a new legacy", "Mortal Kombat", "City of lies", "The silencing" y "Freaky", entre muchas otras.

HBO Signature: 30 días de series inolvidables

HBO Signature se suma a la celebración con las mejores series de la historia de la señal: aquellas que redefinieron el entretenimiento por sus personajes épicos, sus escenas inolvidables, el increíble talento delante y detrás de cámara, y por mantenerse siempre entre las favoritas del público. Durante todo el mes presentará maratones, temporadas completas y los mejores episodios de algunas de sus mejores producciones. La primera semana de octubre tendrá un lugar destacado para todas las temporadas de Los Soprano, cuyo protagonista Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini, es considerado el mejor personaje de la ficción.

Luego, la primera temporada de Game of thrones, el fenómeno global que sigue reuniendo a millones de fanáticos en todo el mundo. Además, se verán otras series míticas como "The wire", "Curb your enthusiasm", “Band of Brothers”, "Epitafios", "Big little lies", “Patria”, “Chernobyl”, “True Detective”, “Sex and the City”, “Girls” y “Six feet under”, "Westworld", "Sr. Avila", "Capadocia" y "Mare of easttown", entre otras.

HBO Mundi: 30 días de cine indie

Cada día, un filme independiente o extranjero para los amantes del cine de autor reconocido por la crítica alrededor del mundo y celebrado en los festivales más prestigiosos. Se destacan algunos estrenos exclusivos como la película francesa dirigida por Nicolas Bedos y presentada en el Festival de Cannes, La Belle Époque, la mexicana Emma, de Julio Bárcenas, que cuestiona los estereotipos de género a través de su joven protagonista; y el documental brasileño Apenas Meninas, que expone la compleja situación de niñas brasileñas embarcadas en el mundo adulto del matrimonio.

HBO Plus: 30 días escalofriantes

Y porque además del 30º aniversario de HBO octubre es también el mes de Halloween, no pueden faltar las mejores películas de terror. HBO Plus presenta algunos filmes imperdibles del género como “Annabelle”, “Doctor Sleep” y “El Exorcista”, como también estrenos exclusivos entre los que se destacan “Isabelle”, “Tales from the Hood 3”, “Tremors: Shrieker Island” y la miniserie “Hungry Ghosts”.

HBO Xtreme: 30 días estremos

HBO Xtreme apuesta a esta celebración con las mejores películas de acción que dejan a la audiencia al filo de su asiento. La saga de “Fast & Furious”, “Death Race”, “The Man from U.N.C.L.E.”, “1917” y “Collide”.



HBO Family: 30 días con los mejores animados

Los personajes más amados por los niños se suman a la fiesta con una selección de contenidos animados para compartir con los más pequeños de la familia, como “Tom y Jerry”, “Trolls”, “Los Pitufos”, “Shrek 2” y “Happy Feet”.

HBO Pop: 30 días para reír y enamorarte

Para disfrutar de las mejores historias de amor, HBO Pop trae una completa selección de comedias románticas con grandes protagonistas femeninas como Julia Roberts, Jennifer Anniston, Kristen Bell, Angelina Jolie y Anya Taylor-Joy, en films inolvidables como “La sonrisa de la Mona Lisa”, “Emma”, “Bad Moms”, “The Tourist” y “Comer, Rezar, Amar”.

Todos estos contenidos están disponibles también en HBO Max.