La plataforma que recientemente arribo a la Argentina, tiene preparado un nuevo lanzamiento y ya hay anuncio de fecha y primera imagen. "Escenas de un matrimonio" es protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, escrita y dirigida por Hagai Leivi. Se estrena en septiembre de 2021.



HBO publicó el teaser de la adaptación de la miniserie sueca de Ingmar Bergman y desarrollada, escrita y dirigida por Hagai Levi ("In Treatment" y "Our Boys" de HBO, "The Affair").

En la sinopsis se detalla: "Escenas de un matrimonio vuelve a examinar la representación icónica de la serie original del amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio, a través del lente de una pareja estadounidense contemporánea"



Es producida por Media Res y Endeavour para HBO. Productores ejecutivos: Hagai Levi, Amy Herzog, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman, Blair Breard.