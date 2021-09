Hechos ocurridos el 12 de septiembre

En 2015 Miguel Iriarte fallecía en Córdoba a los 79 años de edad. Referente del teatro cordobés, autor de obras emblemáticas del género costumbrista como “Eran cinco hermanos y ella no era muy santa”, “San Vicente SuperStar” y “Quince caras bonitas quince”. Había nacido el 12 de diciembre de 1936 en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, durante sus últimos años residió en Agua de Oro, en las Sierras Chicas.(Fuente: Esteban Dómina)

En 1973 nace en la ciudad de Glendale (California, EEUU) Paul Walker, actor estadounidense conocido por su papel de Brian O'Conner en la película de acción de carreras “Rápido y Furioso”. Falleció el 30 de noviembre de 2013.

El 12 de septiembre de 1961, el presidente de la Argentina, Arturo Frondizi, firmó el decreto 7992, que dio impulso a un ambicioso plan de renovación de buques mercantes (37 unidades en 10 años). En conmemoración de esta decisión política, un año más tarde (12/9/1962), y respondiendo a la iniciativa de la Federación de la Industria Naval Argentina, el Poder Ejecutivo nacional solicitó al 12 de Septiembre como Día de la Industria Naval

En 1966 Santiago Pampillón, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba y obrero de IKA Renaul era baleado por la policía en la avenida Colón de la ciudad de Córdoba durante una movilización de protesta contra la intervención a las universidades dispuestas por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Falleció a los pocos días en el Hospital de Urgencias. Había nacido en Mendoza el 29 de marzo de 1942. (Fuente: Esteban Dómina)

En 1947 Se creaba por ley nacional Nº 13.014la Facultad de Ciencias Económicas. Esta dependencia académica de la Universidad Nacional de Córdoba. Funcionó en un edificio vecino a la plaza Colón de la ciudad de Córdoba hasta el año 1966, en que se trasladó a la Ciudad Universitaria.

Johnny JR Cash nació en Kingsland, Arkansas; el 26 de febrero de 1932 y murió en Nashville, Tennessee el 12 de septiembre de 2003. Fue un cantante, compositor, guitarrista, actor y autor estadounidense. Considerado el "rey de la música country" y un icono de ese género. Cantautor de country, gospel, rock and roll y rockabilly, fue y es uno de los máximos representantes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical.

Lo recordamos con la canción "Walk the line" cantada por Joaquin Phoenix quien lo interpretó en la película del año 2005, del mismo nombre, se combina con escenas del mismo Johnny Cash. Ganó el Oscar a la mejor actriz: Reese Whitherspoon quien interprenó a June Carter, su compañera.

El 12 de septiembre de 1944 nació el cantante y compositor estadounidense Barry White . Su mayor éxito vino en la década del 70 como solista, editando 26 álbumes y estar tres veces en el número 1 de las listas de su país. Canciones como Love's Theme, Can't Get Enough of Your Love, Babe y You're the First, the Last, My Everything lo hicieron famoso mundialmente. Falleció el 4 de julio de 2003.

En 1992 muere Anthony Perkins, actor estadounidense conocido como el asesino en la serie Norman Bates en la película Psicosis, de Alfred Hitchcock (1960).

Luis Alberto Cuevas Olmedo nació en Santiago, Chile el 12 de septiembre de 1967, más conocido como Beto Cuevas, es un cantante y diseñador chileno. Se hizo conocido en el mundo de la música popular por ser vocalista de la banda chilena La Ley entre 1987 y 2005, y en un segundo periodo desde 2014 hasta 2016.

Cumple 40 años Jennifer Kate Hudson nació en Chicago, 12 de septiembre de 1981, actriz, cantante y portavoz estadounidense. Saltó a la fama en 2004 como finalista de la tercera temporada de American Idol.

Como actriz, realizó su debut personalizando a Effie White en Dreamgirls (2006), por la que ganó la aclamación mundial y un Premio de la Academia a Mejor actriz de reparto, un Globo de Oro, un Premio BAFTA y un Premio del Sindicato de Actores . También ha aparecido en películas como Sex and the City (2008), The Secret Life of Bees (2008) y Winnie Mandela (2013). Como cantante, Hudson ganó un Premio Grammy por su álbum debut, Jennifer Hudson, publicado en 2008.

1980: Serú Girán y Spinetta Jade dan el primero de dos recitales históricos en Obras. Esta sería la primera vez que compartirían un escenario Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Hace 40 años, en 1981, Gustavo Ballas se coronaba campeón mundial de boxeo de la categoría gallo junior al derrotar a Suk Chul Bae. Su historial registra 105 peleas ganadas, nueve empates y seis derrotas. Nació en Villa María (provincia de Córdoba) el 10 de febrero de 1958. (Fuente: Esteban Dómina)

Entrevista de hace trea años.

