Fiódor Mijáilovich Dostoyevski nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881, fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo xix. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal.

El autor en el cine nacional

El jugador es una película en blanco y negro de Argentina dirigida por León Klimovsky sobre el guion de Manuel Villegas López según la novela homónima de Fiódor Dostoievsky que se estrenó el 22 de octubre de 1947 y que tuvo como protagonistas a Roberto Escalada, Judith Sulián, Florindo Ferrario, Alberto Bello, Amalia Sánchez Ariño y Pedro Laxalt.

Recientemente fue realizada nuevamente en 2017 , dirigida por Dan Gueller, también basada en la novela homónima escrita en 1866. En este caso protagonizada por Alejandro Awada y Palo Rago entre otros. Vemos el trailer

El jugador - Tráiler

1903: en Niza se estrena la ópera María Magdalena, de Jules Massenet.

Jules Massenet : Marie-Magdeleine - part 1

William John Clifton "Bill" Haley nació en Highland Park, Detroit, Míchigan, Estados Unidos el 6 de julio de 1925 y murió en Harlingen, Texas el 9 de febrero de 1981, fue un músico estadounidense, uno de los fundadores del rock and roll, considerado también como el padre de este género por haber popularizado este tipo de música a principios de 1950s con su grupo Bill Haley & His Comets teniendo hits con ventas millonarias como "Rock Around the Clock", "See You Later, Alligator", "Shake, Rattle and Roll", "Rocket 88", "Skinny Minnie" y "Razzle Dazzle". Vendió más de 25 millones de discos en el mundo.

Bill Haley & His Comets - Rock Around The Clock (1955) HD

El 9 de febrero de 1964, The Beatles se presentó por primera vez en el Ed Sullivan Show, en los Estados Unidos

The Beatles - I Want To Hold Your Hand - Performed Live On The Ed Sullivan Show 2/9/64

1960: en Buenos Aires , el presidente Arturo Frondizi clausura la revista Mayoría y hace detener a su director, el periodista y escritor Tulio Jacovella, por publicar la investigación del periodista Rodolfo Walsh acerca del fusilamiento de peronistas en José León Suárez (el 9 de junio de 1956, por orden de Juan Carlos Aramburu), así como los capítulos de su libro El caso Satanowski.

62a - La presidencia de Frondizi (1958 - 1962) (Canal Encuentro)

1974: el campeón Mundial de Box peso mediano, el argentino Carlos Monzón, retiene su título en Francia frente al campeón wélter José Mantequilla Nápoles.

CARLOS MONZON VS JOSE ANGEL MANTEQUILLA NAPOLES

Cumple 42 años: Santiago Pascual Del Moro nacido enTres Algarrobos, Buenos Aires el 9 de febrero de 1978, es un conductor, actor y presentador de radio y televisión argentino. El año pasado condujo Quién quiere ser millonario con buena audiencia y opiniones encontradas sobre su desempeño.

"¡Ay, qué papelón!" - ¿Quién quiere ser millonario?

Cumple 78 años: Carole King cuyo nombre real es Carol Joan Klein nació en Nueva York el 9 de febrero de 1942, es una cantante, pianista y compositora estadounidense. Su época de mayor actividad como compositora fue en los años 60, y como cantante fue durante la década de los '70, si bien tanto antes como después ha tenido considerable aceptación como compositora.

King ha ganado cuatro premios Grammy y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame) y en el Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame). En la década del 90 en ocasión de vivir en EEUU, Alejandro Lerner compone y graba con ella

Carole King & Alejandro Lerner - Lo que tu eres para mi

Candelario Orlando "Cachaíto" López Vergara nació el 2 de febrero de 1933 en La Habana, Cuba y murió en la misma ciudad el 9 de febrero de 2009, fue un virtuoso contrabajista cubano. Miembro del Buena Vista Social Club, hijo del compositor Orestes López y sobrino del legendario Cachao López.

Orlando 'Cachaito' Lopez - Redencion (Official Video)

Paulina Singerman Begun nació el 25 de enero de 1911, Buenos Aires y murió el 9 de febrero de 1984 en la misma ciudad, más conocida como Paulina Singerman, fue una actriz de cine, televisión y teatro argentina. Participó en una inmensidad de obras y ciclos televisivos. Viajó por América y España realizando giras teatrales

Recordando a nuestros artistas: Paulina Singerman

Julio Alfredo Jaramillo Laurido nació en Guayaquil, Guayas, Ecuador el 1 de octubre de 1935 y murió en la misma ciudad el 9 de febrero de 1978, más conocido como Julio Jaramillo,​ fue un cantante y músico ecuatoriano apodado «El ruiseñor de América»

Julio Jaramillo Vol 1 Nuestro Juramento, Odiame, Fatalidad, Rondando Tu Esquina, Musica de Ecuador

