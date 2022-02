Luis Alberto Spinetta fue protagonista de una gran etapa solista luego de formar parte de agrupaciones de peso como: Almendra, Pescado Rabioso, Spinetta Jade, Invisible y Spinetta y los Socios del desierto.

Hace hoy exactamente 10 años de que el gran "prócer" de la música nacional moría a los 62 años, en su casa, rodeado de sus cuatro hijos, luego de haber sido intervenido de urgencia por una complicación debida al cáncer que padecía.

En su enorme sensibilidad e inteligencia compositiva nombres como: The Beatles, Artaud, Rimbaud, Sartre, Nietzche, Dalí y estilos como el rock, jazz y tango se van deslizando para dejar un repertorio tan original como profundo.

Veamos algunos grandes ejemplos:

Muchacha ojos de papel, del grupo Almendra, 1969

Lo vemos en esta versión en vivo del 4 de diciembre de 2009 en el Estadio Vélez Sarsfield...con su grupo; Las Bandas Eternas.

Te puede interesar: La historia de "Muchacha ojos de papel"

"Cantata de puentes amarillos" del disco Artaud, 1973

El tema es interpretado exclusivamente por Luis Alberto Spinetta (voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica, maracas y platillos) Ha sido incluída por especialistas en el Nro 16 en una lista de 100 mejores canciones del rock nacional.

Te puede interesar Se lanza "Artaud 1973", el concierto en vivo de Spinetta

Una versión magnífica de Pedro Aznar en vivo...

"Los libros de la buena memoria" Invisible "El jardín de los presentes" 1976

Dos datos: En el tema Juan José Mosalini interpreta el bandoneón. En México la considean la mejor cancion del "Flaco"

Dos lágrimas al escuchar esta versión hecha en conjunto por Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati

"Canción para los días de la vida” – Luis Alberto Spinetta – A 18′ del sol (1977)

Un admirador dijo que esta canción le inspiraba . "No dejar que el sistema de mi país y las injusticias del mundo en general, me corten las alas... Volar, soñar, ¿no? entre tantas personas ocupadas en sus quehaceres banales y superficiales... Dejar de pensar tanto quizá... No olvidarme de vivir "

Y a vos qué te provoca?

“Entonces es como dar amor” – Spinetta Jade – Madre en años luz (1984)

Se ubica en el segundo track del lado A del álbum Madre en años luz de 1984, cuarto y último álbum de la banda y 18º en el que tiene participación decisiva Luis Alberto Spinetta. Los arreglos de guitarra son de Lito Epumer.

Video de ATC, año 1988

"Barro tal vez” – Luis Alberto Spinetta – Kamikaza (1984)

Compuesta a los 15 años de Luis.

La canción fue seleccionada por Spinetta para interpretar en el concierto unplugged de la cadena MTV, denominado Estrelicia (1997), donde realiza una versión estrictamente solista, acompañándose con una guitarra acústica y un piano Rhodes.

El tema también fue elegido por la cantante folklórica Mercedes Sosa para ser incluido en su álbum de duetos Cantora, un viaje íntimo, cantado a dúo con Spinetta. A partir de ese momento la canción cobró una nueva vida y fue cantada por infinidad de intérpretes.

Un momento cumbre...sensible y con mucho humor....

“Cielo de ti” – Luis Alberto Spinetta – Pelusón of Milk (1991)

La versión original está interpretada por Spinetta, con el acompañamiento de Javier Malosetti y Guillermo Arrom en guitarras acústicas como músicos invitados. El arreglo de guitarra lead es obra de Malossetti.

En vivo en 2009, estadio de Vélez Sarsfield...

"Fuji” – Luis Alberto Spinetta – Estrelicia MTV Unplugged (1997)

En su vida personal se encontraba en relación con Carolina Peleritti desde 1995, se recuerda la anécdota de una persecución en la que no pudo eludir a los fotógrafos, con un cartel colgado al cuello en el que decía "Leer basura daña la salud; lea libros", obligando así a los fotógrafos a publicar ese mensaje. En 1997 la relación con Peleritti ya era pública y se extendería hasta 1999.

Amorosa dedicatoria en MTV, a su hija Vera....

“Ekathé I” – Luis Alberto Spinetta – Album "Los ojos" 1999

Ekathé o Hécate, fue originalmente una diosa de las tierras salvajes (una especie de druida) y los partos, nacionalizada primero en la Grecia micénica, Los cultos populares que la veneraban como diosa madre hicieron que fuese integrada en la mitología griega. En la Alejandría ptolemaica terminaría adquiriendo sus connotaciones de diosa de la hechicería y su papel como «Reina de los Fantasmas», bajo cuyo aspecto triplicado fue transmitida a la cultura postrenacentista. A esa diosa invoca Spinetta...

“Rezo por vos” – Luis Alberto Spinetta y Charlie García (2010)

Una de las canciones con más historia ya que habla de la tan mentada rivalidad Spinetta/Charly García. Sobre todo entre sus fans. Para demostrar lo contrario, se programaron tres show en setiembre de 1980 donde actuarían juntos Jade y Serú. Hay otras versiones de la historia.

La canción se grabó en 1984 en los estudios Ion y Panda.

Hoy, en la Historia de la canción, el diario la La Nación, concluye con este dato definitivo

“Rezo por vos” dejó cinco versiones. El demo original se editó como un disco simple de difusión radial y luego fue incluido en el compilado García: grandes éxitos (1986), que sigue sin reedición en CD. Crudeza de batería electrónica y emulator con observaciones de García (“Mirá boludo”, “Che, muy lindo eso”, “¡Sacame la batería!”) y una zapada indecisa que ambos dejarían de lado en sus versiones para Privé (1986) y Parte de la religión (1987). Así como es el resultado de la reunión cumbre, “Rezo por vos” también expone los mundos de García y Spinetta.

Seguí leyendo Tierno manuscrito: "Rezo por vos" de puño y letra de Spinetta, dibujo incluído

La canción logra que convivan dos poéticas diferentes del rock nacional:

“Iris” – Luis Alberto Spinetta – Los Amigo (2015, disco póstumo)

Seguí leyendo Para escuchar: cómo suenan las canciones del disco póstumo de Spinetta

/Fuentes: el desconcierto.cl/ La Nación/ Redacción Cba24n/