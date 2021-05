Se presentó "Artaud, Volumen 2. En vivo en el Teatro Astral 1973" un material inédito que todos los fans del flaco sabrán agradecer.



En el comunicado de difusión se detalla: "Catarina, una de las hijas de Luis, le contó a su madre que se iba a publicar el show de la presentación de Artaud, su mamá le comentó que se acordaba de esos shows, y le dijo al pasar 'yo tenía una grabación de esos conciertos que me dió un amigo hace mucho tiempo, la voy buscar'. Patricia finalmente la encontró y se sentaron a escucharla. Ahí mismo Cata se dió cuenta que era otro show, y no el que se iba a publicar, era posterior, el CD decía 28/10/1973. La sorpresa más grande fué que la lista de temas era muy distinta a la del show a publicar".



En este show Luis estrena temas como “Dedos de mimbre”, que después se incluyó en el álbum “Fuego Grís"; “Omnipotencia” que luego se llamó “¡Ah! ...basta de pensar” y que formaría parte del disco “Kamikaze”; continúa con “Jilguero” que es una canción que quedó afuera del listado del mismo “Artaud”, con la particularidad de que la letra es bastante distinta a la versión editada años más tarde en “Pelusón of milk”.



En el medio del show, Spinetta deja la guitarra acústica y pasa a la eléctrica y luego de hacer unos efectos “flasheros”, toca tres canciones inéditas que son un hallazgo total: “Psicodelia”, “No te detengas”, y “Blues”.



Hay que resaltar que éste es un material para fans, con un peso testimonial y documental propio. Teniendo en cuenta que es una grabación de aire en cassette y del año 1973, el audio es resultado de lo que se pudo mejorar, y fue realizado por el ingeniero de sonido Mariano Lopez.



A disfrutarlo: