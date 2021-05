Para los seguidores de Friends, la relación entre Rachel y Ross con sus idas y venidas, fue una columna vertebral de la trama. Al punto que muchos odiamos a sus parejas de ficción y nos ilusionamos con sus reconciliaciones y entristecimos con sus peleas.

Pero toda esa intensidad en pantalla, parece que tenía su correlato no ficción en la vida real y nos enteramos por el especial de HBO el fin de semana pasado que juntó a los seis amigos después de décadas de terminado el show. En Argentina habrá que esperar hasta el 29 de mayo para verlo, pero la globalización jugó a nuestro favor y ya muchas cosas pudimos ir adelantando.

Una de las cuestiones quizás más interesantes fue la confesión que Jennifer Aniston y David Schwimmer hicieron a la audiencia: había química entre ellos y aunque nunca pudieron concretar una verdadera historia de amor, en más de una ocasión lo pensaron.

"En la primera temporada me sentía muy atraído por Jen. Y en un punto, creo que los dos sentíamos eso", confesó Schwimmer a James Corden en el especial. En anfitrión había asegurado " Eran todos jóvenes, atractivos y exitosos actores. Para mi es inconcebible no hubiera atracción o enamoramientos en la vida real". Jennifer no negó los hechos ni por un segundo y aseguró que el sentimiento era recíproco. Subió la apuesta cuando dijo: "Recuerdo decirle una vez a David ‘Va a ser una lástima si la primera vez que vos y yo nos besemos es en televisión nacional. Así y todo, la primera vez que nos besamos fue en la cafetería. Así que, al final, enfocamos todo el amor y la adoración que nos teníamos en Ross y Rachel".

La razón por la que ambos nunca concretaron un romance, fue que siempre estuvieron en pareja y sus tiempos no coincidieron: "Era como dos barcos que pasaban porque siempre uno de los dos estaba en una relación y nunca cruzamos ese límite", amplió Ross. Sin embargo, muy a lo Joey, Matt Le Blanc un poco en serio un poco en chiste, desmintió eso de que no cruzaron el límite.

Lo cierto es que probablemente el éxito de la relación de amistad en la ficción quizás se hubiera visto alterada si eso se concretaba. Y eso también lo piensa el resto del cast. Courtney Cox aseguró: "La tensión era palpable. Menos mal que no hicieron nada al respecto".

David Crane, uno de los creadores del show además confesó que los guionistas de la serie consideraron en hacer un final ambivalente sobre la relación de esos dos, pero que desistieron de la idea porque sabían que habría millones de fans decepcionados si Rachel y Ross terminaban separados.

Y aunque mucho se habló de estos seis actores durante todo el rodaje de las 10 temporadas, esta "no relación" entre David y Jennifer fue uno de los secretos mejor guardados. Ahora ya sabemos (o terminaremos de saber el día del estreno en nuestro país), a veces la realidad, supera la ficción.