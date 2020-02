1724: en Londres se estrena la ópera Giulio Cesare de Georg Friedrich Händel.

Escuchamos la obertura

Giulio Cesare, Ouverture

1872: en Nueva York se inaugura el Museo Metropolitano de Arte.

🏛 Conociendo el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York 🗽

Cumple 56 años: Milagro Amalia Ángela Sala nacida en San Salvador de Jujuy el 20 de febrero de 1964, es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, una organización especialmente conocida por su labor de construcción de miles de viviendas en la provincia de Jujuy, e integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

Se desempeñó como diputada provincial en la Legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015, cuando renunció por haber sido elegida para ocupar una banca del Parlasur por el Frente para la Victoria.

En enero de 2016 fue arrestada debido a un acampe que realizaron diferentes cooperativas en reclamo contra el gobernador Gerardo Morales. ​Esta detención ha sido considerada como de carácter político por diversas organizaciones.

Entrevista exclusiva a Milagro Sala | #TPANoticias

1935: Caroline Mikkelsen, dinamarquesa, es la primera mujer que pone pie en la Antártida.

En el invierno de 1934-1935, acompañó a su esposo,2 el capitán noruego Klarius Mikkelsen, en una expedición financiada por Lars Christensen, un magnate de la pesca y la caza de ballenas, cuyo objetivo era encontrar tierras antárticas que pudieran anexionarse a Noruega. Se embarcaron en el buque M/S Thorshavn.

El 20 de febrero de 1935, la expedición desembarcó en las colinas Vestfold cerca de lo que hoy es la estación Davis. Mikkelsen bajó del barco y participó en la construcción de un cairn conmemorativo

Kurt Donald Cobain nació en Aberdeen, Washington el 20 de febrero de 1967 y murió en Seattle, Washington el 5 de abril de 1994 fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Cobain es considerado como un ícono y voz de la Generación X, también ha sido considerado uno de los músicos de rock más emblemáticos e influyentes en la historia de la música.

Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Official Music Video)

El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General declara que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social. Con el propósito de lograr mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en la economía mundial.

01 - 20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social (Educación)

Rosanna Inés Falasca nació en Humboldt, provincia de Santa Fe el 27 de abril de 1953 y mjrió en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires el 20 de febrero de 1983, fue una cantante de tangos argentina.

Actuó en tres películas, ¡Arriba juventud! (1971), Siempre fuimos compañeros (1973) y Te necesito tanto amor (1976).

A partir de 1978 integró la “Cruzada Joven del Tango” (un intento fallido de reinsertar el tango en los jóvenes), junto a intérpretes como María Graña, Rubén Juárez, etc, bajo la dirección de Raynaldo Martín, y en televisión formó parte del programa “Botica de Tango”, conducido por Eduardo Bergara Leumann. En 1982, la empresa discográfica Polydor le grabó sus dos últimos larga duración acompañada por la orquesta de Orlando Trípodi

ROSANA FALASCA NADA

Cumple 93 años: Sidney Poitier nació en Miami el 20 de febrero de 1927 es un actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño, ganador del Premio Óscar en dos ocasiones.

En 1963, Poitier consiguió ser el primer actor afroamericano en ganar el Óscar al mejor actor por su interpretación en Los lirios del valle. Posteriormente en 1965, destacó en la película antibelicista The Bedford Incident junto a Richard Widmark. El resultado de sus logros fue confirmado en 1967 cuando protagonizó tres películas muy bien recibidas: To Sir, With Love, En el calor de la noche, y Adivina quién viene a cenar esta noche.

En 2002, 38 años después de recibir el Óscar al mejor actor, Poitier fue elegido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para recibir el Óscar Honorífico. Homenaje de cuando cumplió 91 años.

Sidney Poitier - From Baby to 91 Year Old

Cumple 32 años: Robyn Rihanna Fenty nació en Saint Michael, Barbados el 20 de febrero de 1988, conocida simplemente como Rihanna, es una cantante, empresaria, diseñadora de moda, actriz, diplomática, escritora y filántropa barbadense. Es conocida por fusionar géneros caribeños con la música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refieren a ella como la «Pincesa del R&B» y «Reina de la Moda». Rihanna es considerada una de las artistas musicales más influyentes y exitosas del siglo XXI

Rihanna - Down (NEW SONG 2020)

Día Internacional de los Gatos: El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Socks (Calcetines). Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Al morir Socks, el 20 de febrero se celebra cada año el Día Internacional del Gato, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros

Día Internacional de los Gatos

María Eugenia Lozano nació en Paraná, Entre Ríos el 20 de febrero de 1972, más conocida como Maju Lozano es una actriz, comediante, conductora de radio y televisión, periodista y productora argentina.

Maju Lozano le responde a Baby Etchecopar: ‘No te metés más conmigo’

Lidia Guastavino Lamaison nació en Mendoza el 5 de agosto de 1914 y murió en Buenos Aires el 20 de febrero de 2012, fue una primera actriz teatral, cinematográfica y televisiva argentina. Trabajó y actuó hasta los 95 años. Según revelaría ella misma hasta sus años finales,prefería encarnar malvadas a ancianitas ingenuas y bonachonas, procuraba componer personas en lugar de personajes, y, por si todo lo anterior no bastase, se hallaba dotada de una memoria excelente, clave a la hora de afrontar esos monólogos que tanto la prestigiarían en teatro.

Lamaison ha compatibilizado su trayectoria artística con la vicepresidencia de la Casa del Teatro, la cual ejerció de manera efectiva hasta su deceso.

Así la recordaron al fallecer...

Visión Siete: Falleció Lydia Lamaisón

