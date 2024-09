Con motivo del estreno del documental “Hedy Crilla, maestra de actores”, conversamos con la realizadora Luciana Murujosa, joven directora argentina que se sintió impulsada a llevar a la pantalla la obra de una mujer que cambió para siempre la forma de actuar en el teatro y con una historia de vida asombrosa.

Cba24n.com.ar ¿Quién fue Hedy Crilla ?

Luciana Murujosa: "Hedy Crilla vino a Argentina huyendo del nazismo. Le costó adaptarse por el idioma, pero con el tiempo comenzó como docente de teatro e instaló el Método Stanislavski, novedoso para la época.

Fue en la década del 50 con el Grupo La Máscara, donde encuentra a Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo, Federico Luppi y muchos otros que serían los grandes maestros posteriormente, donde comienza la transformación en el modo de actuar".

Cba24n ¿Por qué decidiste hacer este documental?

L. M. “Todos los caminos conducen a Hedy” dijo alguien relacionado al teatro y es porque es una figura insoslayable que cambió todo en la actuación.

"Hago esta película porque durante el tiempo que estudié teatro, hasta llegar al grupo de Agustín Alezzo nunca escuché su nombre y creo que es importante saber de ella, reconocer su tarea y que la conozcan las nuevas generaciones para que sepan de dónde viene el modo de actuar que hoy se aprende".

Cba24n.¿Con qué material elaboraste el film?

Luciana: “Con la dificultad de no tenerla a ella para que cuente su historia, murió hace más de 40 años, sin apoyo estatal ni privado, sin embargo me resultó positivo encontrar varios de sus alumnos que podían contar su experiencia y me pareció muy rico. En la película se ven grandes de hoy hablando de su maestra. Conté con la sensibilidad de los entrevistados.También incluí representaciones ficcionales que filmé de algunas obras que hablan de la Alemania nazi y de la Argentina en aquella época. Y otras escenas que surgen del libro “Días de Teatro” donde Cora Roca narra su biografía”.

“Se conservaron varias fotos de Hedy, afortunadamente. Un hermoso material que guardó su sobrino. Y conté con algunos fragmentos de películas y de sus clases”.

Cba24n ¿Cómo reciben las nuevas generaciones la película?

Luciana: “Con gran sorpresa porque la mayoría me plantea que no conocía a Hedy. Encuentro prejuicios también especialmente con los documentales, hay resistencia de ver ese tipo de trabajos en cine”.

“A la gente le cuesta ir a las exhibiciones de documentales, pero cuando lo ven se da cuenta de que ahí hay un legado. Y los espectadores salen encantados. Comprueban que Hedy es raíz y tronco de un árbol inmenso”.

“La devolución es muy linda. Se van inspirados para seguir creando a pesar de las circunstancias que a veces es ingrata pero es una tarea fundamental para la sociedad”.

Cba24n ¿A quién invitás a verla?

Luciana: "Particularmente a toda la gente relacionada con el teatro. De todas las áreas y escuelas, no importa qué método siguen. Porque es parte de la historia del teatro argentino.

En segundo lugar a todos los artistas porque es sobre la vida de una artista y habla de todo lo que implica esa condición. La han visto músicos, escritores y resulta muy interesante para todas las disciplinas".

"Y finalmente invito a cualquier persona que esté interesada, si bien parece algo específico. Ha venido gente que no sabe nada de teatro y les encantó: habla de una artista, de una inmigrante, de una mujer resiliente que ha vivido muchas cosas difíciles y la perseverancia le llevó a hacer los más importante en el último cuarto de su vida .

Toca el valor del maestro, tiene datos históricos. Recomiendo a todos quienes lean esta nota que vayan a verla. Se van a ir inspirados".

Cba24n ¿Vendrás a Córdoba para esta exhibición ?

Luciana Murujosa: “Estaré presente en la función para conversar sobre la película. Tengo muchas expectativas para encontrarme con el público de Córdoba. Hace tiempo que tenía ganas de venir. Ésto se logra gracias a Matías Benedetti (N.R.actor y director de Córdoba radicado en Madrid) a quien conocí en España en gira con el documental, él que fue alumno de Augusto Fernández me contactó con mucha gente para lograr esta proyección. Agradezco a Cipriano Argüello Pitt que gestionó ante la Universidad para concretar esta función y a Marcela Malcoff de la Asociación Argentina de Actores que reconociendo el valor de esta película, ha colaborado para que mi presencia en Córdoba se haga efectiva”.

“Nos vemos en la función”, finaliza convocando la directora.