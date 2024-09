Este jueves a las 20 hs en el Centro Cultural de la UNC, Duarte Quirós 107, se proyectará el documental que rescata del olvido a una maestra de actores que transformó la escena argentina: Hedy Crilla.

Recientemente regresado de una exitosa gira en Europa, recorriendo ciudades como Lisboa, Madrid, Berlín, París, Viena y Barcelona, y luego de ser exhibido exitosamente en el Complejo Ítaca de Buenos Aires, se exhibirá "Hedy Crilla, maestra de actores" el documental de Luciana Murujosa que rinde homenaje a esta ineludible actriz y maestra que cambió la escena contemporánea argentina.

Con valiosos testimonios de referentes como Agustín Alezzo, Augusto Fernandes, Pepe Novoa, Pochi Ducasse, Cora Roca, Julio Ordano, Luisa Kuliok, Mónica Villa (entre otrxs), este documental da cuenta de la revolución que suscitó la llegada de Crilla a estas tierras tras lograr huir del nazismo.

Sinopsis

En 1940, la actriz judía austríaca Hedwig Schlichter llega a la Argentina huyendo del nazismo y dejando atrás una promisoria carrera en cine y teatro. Aquí introduce el Método de Stanislavski adaptándolo a su experiencia y forma a una gran cantidad de actores, directores y maestros que propagan su legado, revolucionando así el estilo de actuación.Hedy Crilla, la sensible, valerosa e innovadora mujer, actriz y maestra de actores -y maestra de maestros, como Agustín Alezzo, Augusto Fernandes y Carlos Gandolfo, entre tantos más- es recuperada en este filme como el gran factotum que cambió para siempre la historia de la escena iberoamericana.

Vemos un avance

Dice la directora sobre el film:



"Mi relación con el teatro es bastante peculiar. Tomé mi primera clase a los 6 años en un

taller de la escuela primaria: fue un desastre. No volví más hasta el último año del colegio

secundario. Por algún motivo quise volver a intentarlo y a partir de ahí no paré. Hice toda la

escuela en Timbre 4 y al cabo de cinco años llegué, casualidades mediante, al estudio de

Agustín Alezzo. En las clases, esporádicamente aparecía la figura de esa señora con la que

él había estudiado: “la Crilla”. Cada bocado sobre ella me maravillaba, hasta que llegué a

entender la importancia que había tenido esa mujer en su vida, en su formación y en la de

tantos otros, por no decir en todos nosotros. Sentí que ella era un árbol y al mismo tiempo

una semilla. Sus alumnos dieron alumnos que dieron alumnos. E inmediatamente me di

cuenta que en los años que había estado en el medio teatral nunca había escuchado su

nombre. Era imperante sacarlo a la luz. Me sentí en la necesidad de hacer un documental

sobre este personaje crucial aprovechando a quienes la conocieron íntimamente. Encontré

que no sólo su legado era inmenso sino también su propia historia de vida. Y qué mejor que

una vida de teatro como excusa para hablar sobre lo que es actuar. El ritual en la

preparación, la búsqueda de la conexión con el compañero, el permitirse estar tan

permeable para que la mirada del otro logre penetrarte y afectarte de una forma tan real que

la escena verdaderamente suceda y se produzca ese pequeño milagro. La Crilla guió el

camino de lo que para mí sigue siendo un misterio: cómo lograr que una escena esté viva.

La historia y la tarea de Hedy Crilla es tan grande como invisible. Este film no es solo

una biopic: es el rescate de una mujer crucial que ha quedado en el anonimato. Es un

homenaje a ella y a sus discípulos que fueron el origen de nuestra forma de actuar. Es una

historia particular y a la vez universal, donde la disciplina, la pasión y el amor dan forma a

una película de visión obligatoria para el mundo teatral y que aportará sentido al público

general".

FICHA TÉCNICA

Con la participación de: Agustín Alezzo - Augusto Fernandes - Pepe Novoa - Pochi Ducasse - Eugenio Zanetti - Cora Roca - Julio Ordano - Helena Tritek - Andrés Schlichter - Luisa Kuliok - Mónica Villa - Edgardo Moreira - Héctor Bidonde - Gustavo Luppi - Nora Kaleka - Daniel Marcove - Bernardo Forteza - Rosario Zubeldía - Patricia Kraly

Actúan: Julián Caisson - Gabriel Cavia - Santiago Cerra - Karen Koch - Benjamín Marco - Ivana Sabatini

Equipo técnico:

Casa Productora: Lulù Marshall Films, Plan C Filmproduktion OG

Productoras: Luciana Murujosa, Claudia Wohlgenannt. Directora: Luciana Murujosa

Producción ejecutiva: Daniela Martínez Nannini, Silvana Cascardo

Guión: Mónica Salerno, Luciana Murujosa

Dirección de fotografía: Pigu Gómez (ADF)

Montaje: Cristina Carrasco Hernández (EDA), Luciana Murujosa

Dirección de sonido: Lucas Larriera (ASA)

Música original: Lucio Bruno-Videla

Dirección de arte: Mirella Hoijman

Vestuario: Mariana Seropian

Sobre la directora:

Luciana Murujosa nace en Buenos Aires en 1985. En 2004 empieza a estudiar dirección en la Universidad del Cine y luego realiza estudios en Barcelona y Roma.

En 2009 descubre la pasión por el montaje editando los films “El camino del vino”, “Perdidos entre los hielos”, "Apartheid, voces en blanco y negro", “Mekong-Paraná” y “La naturaleza del misterio”.

Continúa formándose en guión con Campanella-Bortnik-Castets y en teatro con Agustín Alezzo y en Timbre 4. Con su proyecto de ficción en desarrollo “Lucía” participa en varios labs. En 2022 es seleccionada para el Talents Buenos Aires y en su Atelier de montaje trabaja sobre su ópera prima “Hedy Crilla, maestra de actores”, documental sobre la olvidada maestra de actores que revolucionó el arte de la intrepretación en la Argentina.