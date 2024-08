El escenario del Teatro del Libertador recibe el espectáculo de Hernán Piquín “El último tango”, con funciones el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre a las 21.



Las entradas se consiguen en Autoentrada.



El bailarín estuvo como invitado en el programa “El Bar del 10” de Canal 10 de Córdoba y expresó: “Estoy muy contento de estar en Córdoba, mi madre es de Monte Maíz, así que está toda mi familia allí”.



“El último tango” es un espectáculo que diseñe estando en España junto a mi productor Maxi Pita, que me dijo por qué no hacemos un espectáculo de tango. Me puse a escribir y en quince días surgió esta historia de María de Buenos Aires y de Eugenio. Él es un bailarín bohemio que se va a vivir muchos años fuera del país. Luego regresa a Argentina y caminando por las calles escucha su tango preferido que es “Siempre se vuelve a Buenos Aires”, decide entrar a una tanguería y ahí se encuentra con María”.



Sobre el espectáculo, destaca: “Somos nueve artistas en escena, ocho bailarines y un cantante. Aparece la historia del primer encuentro, del amor, del desamor, de la pasión, de lo fatal que tiene el tango. Son 21 escenas con 21 temas”. “Yo escucho algo de Piazzolla y me encanta, me empiezo a mover”, dijo sobre el gran músico argentino.



También, agrega: “Estoy radicado en España hace cinco años, allí voy a descansar y desconectarme de todo, pero siempre me gusta volver a Buenos Aires”.



En la entrevista en “El Bar del 10”, el artista comparte su gran experiencia profesional de diez años junto a Julio Bocca. Además, hace un recorrido por su carrera desde los 16 años que viajó a Londres.



Mirá la entrevista a Hernán Piquín en Canal 10: