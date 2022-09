El gran espectáculo programado para este homenaje a Taylor Hawkins, el baterista fallecido en marzo pasado, en Bogotá, Colombia, reunió a figuras como Paul McCartney, Brian May y Roger Taylor, de Queen; Liam Gallagher; el bajista de Led Zeppelin John Paul Jones; y el cantante de AC/DC Brian Johnson.

Del concierto también formaron parte:The Pretenders, el baterista de The Police Stewart Coppeland, Nile Rodgers, el líder de Queens of the Stone Age, el baterista de Metallica Lars Ulrich; Geddy Lee y Alex Lifeson, de Rush; y The Darkness. Varios de los cuales tocaron las canciones favoritas del músico fallecido.

Un momento particularmente emotivo lo protagonizó el hijo de Hawkins de 16 años, quien subió al escenario para intrepretar la cancion "My hero". Otra actuación destacada fue la de Violet, la hija de David Grohl, líder de la banda, quien abordó composiciones de Jeff Buckley.

El homenaje se vio en directo a través de la plataforma Paraumont+ y del canal MTV, y tendrá una nueva edición el 27 de este mes en Los Ángeles en donde también se espera un gran desfile de figuras.

/Fuente: Télam/