El 6 de Febrero de 1937 s e registra la zamba "López Pereyra", subtitulada "Llorar llorar", con música de Artidorio Cresseri después de un largo juicio autoral, con letra de Arturo Gambolini y / o Juan Francia.

Un luctuoso suceso que hoy denominamos "femicidio" fue el origen de la canción.

Considerada como "la canción salteña", la zamba "La López Pereyra" surge de una historia desconocida para la mayoría. En su melodía, apenas visibles, están presentes todos los elementos necesarios para una historia apasionante: un asesinato, un desengaño amoroso, un robo y finalmente la consagración mítica en el pueblo.

... O quizás un cuchillo o vaya uno a saber de que desgraciada manera fatal, este compositor bohemio y músico empedernido despenó a la causante de sus descontrolados celos. Lo indudable es que don Artidorio Cresseri estuvo enamorado hasta los huesos de la víctima de la actitud demencial. Y si no ha sido así, cómo pudo recordarla en su forzado encierro de una manera tal que no recuerdo salteño y muchísimos más que no la cante o la sepa (mal, regular o bien) y la entone como algo propio y por su cualidad de innegable himno salteño.

Pero, ¿qué cantamos cuando la entonamos? Aproximarnos a su historia, habla mucho de nuestra sociedad.



Artidorio Cresseri es el autor de la letra y música de la zamba, escrita a fines del 1910. A los 86 años, en la indigencia y sin poder cobrar un peso por la canción que lo haría famoso, muere en un hogar para ancianos el 18 de octubre de 1950. En su juventud, el músico era solicitado en Salta para que animase las reuniones sociales. En esas innumerables noches, Cresseri se ganaría la amistad de un juez cuyo nombre nos da una primera pista: Carlos López Pereyra.

Hubo un femicidio, pero ...

Domiciliado en La Florida 484, López Pereyra viajó del Chaco a Salta y nada tiene que ver con el arte. Resulta que la vida nocturna de Cresseri le obligaba a regresar a su casa en altas horas. Una de esas noches tórridas, repentinamente, regresó a su casa. Por alguna razón mantuvo una acalorada discusión con su pareja y la golpeó con tan mala suerte que la mujer dio con la nuca contra el umbral de la casa, perdiendo la vida en el acto.

En su crónica, el diario El Tribuno de Salta recuerda:

Aduciendo "emoción violenta", López Pereyra logró que Cresseri fuera liberado de la cárcel por ese crimen. La figura legal fue extraída de la jurisprudencia francesa y por primera vez aplicada en nuestro país. El músico quedó eternamente agradecido a su salvador. Así, en una antigua publicación, el hijo de Cresseri recuerda que "en plena reunión, alzados ya los ánimos, López Pereyra le pidió a don Artidorio que ejecutara esa 'chilena' que tanto le gustaba. Fue entonces cuando, empujado por la emoción, le dedicó su composición bautizándola:'Chilena dedicada al doctor Carlos López Pereyra'



Cresseri reformó el título en los siguientes originales que firmara. Aunque algunos investigadores han buscado el expediente del juicio, hasta ahora no se cuenta con una copia que documente el mismo.

La historia no termina allí...

El músico y compilador de folclore Andrés Chazarreta, quien difundió la canción en los años 1920, la registró legalmente. Pero luego del fallecimiento de Cresseri, sus descendientes iniciaron juicio a Chazarreta por los derechos de autor.

En 1978 un fallo judicial reconoció a Cresseri el 50% de los derechos de autor.

Además de ser conocida como La chayateña, en SADAIC está registrada como López Pereyra y Llorar llorar. Ha sido interpretada por Los Chalchaleros y Los Fronterizos, entre otros.

Reproduzco una descripción con respecto a esta historia, que, transcurridos estos años y con los cambios de denominación de este tipo de sucesos nos resulta una muestra de cómo la sociedad consideró y registró este tipo de tragedias:

"6 de Febrero de 1937 - Se registra la zamba "López Pereyra", subtitulada "Llorar llorar", con música de Artidorio Cresseri después de un largo juicio autoral, con letra de Arturo Gambolini y/o Juan Francia.

Dedicada al doctor Carlos López Pereyra, quien salvó de la cárcel al músico y guitarrero Artidorio Cresseri, quien había cometido el desliz de matar a una mujer.

Se cree que el propio doctor López Pereyra, habría colaborado activamente en la adaptación definitiva de la letra a la melodía del canto"

..............

Hoy ya no admitiríamos este tipo de enfoque de la noticia, a pesar de que los sucesos de esta característica, lamentablemente, siguen ocurriendo.

Recordamos parte de su letra...

Y en su letra dice:

…”Yo quisiera olvidarte; me es imposible, mi bien, mi bien,

Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también.

Y cuando pensativo yo solo estoy,

Deliro con la falsía con que ha pagado, tu amor, mi amor”…

En el año 2012, Los Nocheros realizan una versión sinfónica de la zamba que incluyen en su trabajo: "Himnos latinoamericanos"

LOS NOCHEROS - La Lopez Pereyra [HD] Official Video Clip

(Fuentes: El Tribuno/ Portal de Salta/Cba24n.com.ar)