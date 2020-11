Héctor Larrea, histórico locutor y conductor, en estos últimos años la voz que identifica a Radio Nacional, está internado en un sanatorio de la capital.

"Quiero decirles que ayer, luego de un encuentro interesante con mis médicos, con mi psicóloga y mis familiares y amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años, el 31 de diciembre", dijo Larrea de 82 años, el viernes pasado.

El mismo día, en diálogo con La Nación, el conductor reveló: "La semana pasada tuve un ataque de hipertensión y me dejó mal una parte de la cara. Por suerte no fue un ACV".

Y agregó: "Igual de salud estoy bien, pero me quiero ir antes que me pase algo. Y estoy tranquilo de poder haberlo dicho al aire, no me lo podía guardar y a la vez se lo quería avisar a la audiencia, al oyente".

Desde Radio Nacional ratificaron a Télam que el conductor “se encuentra bien”. Y agregaron que Larrea “se integrará tras la realización de los estudios médicos previstos".