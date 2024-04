Prepárate para sumergirte en una noche épica de metal que resonará en tus huesos. Iron Maiden, acaba de anunciar su esperado regreso a Argentina para sacudir el estadio de Huracán "Tomás Adolfo Ducó" el 1 de diciembre de 2024.



Después de una espera de cinco años, los fanáticos argentinos tendrán la oportunidad de sumergirse en la magia del "The Future Past Tour".

Move Concerts Argentina es la productora de eventos encargada de la organización del recital. Hizo un posteo en redes sociales de un video que anticipaba el regreso de la exitosa banda.

Este espectáculo promete ser una experiencia inolvidable, con una gran producción teatral. Desde los estruendosos acordes de su último álbum, Senjutsu, hasta los clásicos atemporales como los que encuentras en Somewhere In Time de 1986, Iron Maiden llevará a los asistentes en un viaje musical que abarca décadas de su legendaria carrera.

El próximo diciembre, Iron Maiden se presenta por primera vez en el estadio Tomas Adolfo Ducó (Huracán), donde se espera que entreguen una actuación que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Esta será la duodécima vez que la banda pise suelo argentino, desde su icónica "Fear of the Dark Tour" en 1992 hasta su inolvidable espectáculo en el estadio Vélez en 2019 como parte de su "Legacy of the Beast Tour".

Con una reputación consolidada por más de 100 millones de discos vendidos y más de 2 mil presentaciones en vivo en 63 países, Iron Maiden continúa siendo una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos. Su "The Future Past Tour" ha arrasado con las entradas en países como Colombia, Chile y Brasil, y ahora llega a Argentina para deleitar a sus fieles seguidores con una noche de pura energía y pasión desbordante.

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas para este evento único estarán disponibles a partir del miércoles 17 de abril a las 12 del mediodía en una preventa exclusiva para clientes de BBVA. El viernes 19 de abril a las 12 del mediodía, estará disponible la venta general en Livepass