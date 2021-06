Jeremías Di Filippo es un actor y cantante en constante movimiento. El artista trae en esta oportunidad, su nuevo sencillo "El Invisible". La canción tiene su autoría, con arreglos musicales de Daniel Kogan y piano de Pablo Flores Torres. La fotografía y visuales está a cargo de Matías Delsoglio, diseñador oficial de EnCitado Producciones, la compañía de teatro del actor.



La canción podrá escucharse por todas las plataformas digitales (Spotify, YouTube, iTunes) a partir de este martes 15.



En esta nueva faceta, Jeremías mostrará su vida escrita en canciones, sin prejuicios ni tabúes hablando del amor en todas sus formas y manifestaciones. "Es un proyecto que vengo digiriendo hace mucho tiempo, escribo mis canciones y sabía que algún día se iba a dar el momento justo. Ahora en este rol hermoso pero de exposición personal: el de ser y mostrarse uno mismo, salir de todos los personajes, sacarse todas las máscaras y mostrarse como uno es; con sus pensamientos, sus situaciones y sentimientos. Cantar es desnudar el alma y más haciéndolo desde este lugar personal", describe el artista.



Acerca del momento en que se estrena su nuevo trabajo, Jeremías expresa: "Elegí que sea en junio por varios motivos: el mes de mi cumpleaños, pronto cumplo 30 años y siento una madurez como persona y artista. Se dió en el momento justo y fluyó. También elegí este mes por el Mes del Orgullo LGTBQIA+. Le canto con orgullo al amor sin importar el género. Ojalá todo Ser pueda ser libre de amar, no solo en lo social sino en sus mentes, sacando prejuicios y mandatos que uno trae consigo. Si bien socialmente está más aceptado, todavía hay mucho que crecer y sobre todo los de nuestra generación inclusive".



En cuanto a próximos proyectos, detalla: "Sigo en proyecto con más canciones y la idea es fusionar diferentes géneros y estilos, pop, balada, cumbia, chill out, electro, urbano ,etc. No me cierro a nada".



El día del lanzamiento de "El Invisible", el martes 15 a las 21, se presenta el tema por Instagram Live en la red social del artista @jeredifilippo. Se podrá disfrutar de un show en vivo, donde hablará de su conexión con la música, de este nuevo proyecto y responderá preguntas de manera interactiva con el público presente.