Luego de tres años de relación sentimental y de haber dado muy poca información acerca de la dulce espera, los artistas se convirtieron en padres de un niño. En honor al hermano mayor del actor, el pequeño fue nombrado River.

El director y amigo de la pareja, Viktor Kossakovsky difundió la noticia en su paso por el Festival de Cine de Zúrich. Phoenix es productor de la nueva película que está promocionando el director, llamada "Gunda". Kossakovsky se disculpó por la ausencia del artista y dijo: “Acaba de tener un bebé, por cierto, un hermoso hijo que se llama River”.

River Phoenix

River Phoenix quedó en la memoria colectiva luego de una productiva carrera como actor. También era músico y compositor. Fue considerado como uno de los actores jóvenes más prometedores en la cúspide de los 80 y los 90.

River y Joaquin fueron los primeros hermanos en la historia de Hollywood en ser nominados por el Óscar en la categoría de actores. River falleció trágicamente a los 23 años luego de una sobredosis. Sus hermanos menores Joaquin y Rain estaban con él, en un club nocturno (que era propiedad de Johnny Depp) en la noche de Hallowen de 1993. Luego de tomar una bebida que le convidaron, se sintió mal y comenzó a convulsionar. Su hermana Rain intentó reanimarlo con respiración boca a boca, mientras Joaquin llamaba al 911. Lo trasladaron al Hospital, donde finalmente falleció. Los fans convirtieron al Club The Viper Room de Hollywood en un santuario con velas, flores y cartas. El espacio estuvo cerrado por una semana y durante años, el local cerraba sus puertas cada 31 de octubre para recordarlo.

Mara y Joaquin

Rooney y Phoenix se conocen desde la película "Her" de Spike Jonze. Comenzaron a salir en el rodaje de "María Magdalena" de Garth Davis. En el Festival de Cannes de 2017 confirmaron su romance. En la ceremonia, Phoenix obtuvo el premio al mejor actor por “You Were Never Really Here”.

Joaquin se sinceró al describir “Ella es la única chica a la que busqué en internet”. “Solo éramos amigos, amigos por correo electrónico. Nunca había hecho eso. Nunca busqué a una chica en línea”. En julio de 2019, Mara se comprometió con el ganador del Oscar por “The Joker". Y ahora se convirtieron en los felices padres de River Phoenix.

Los representantes de Mara Rooney y Joaquin Phoenix no se han expresado aún sobre la feliz noticia.