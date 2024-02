En la noche del pasado viernes, se otorgó el título de Persona del Año 2024 al destacado músico de rock estadounidense, Jon Bon Jovi, en la 33ª entrega de los premios MusiCares. Este reconocimiento, concedido por la rama benéfica de los premios Grammy, honra a una figura destacada de la música por su impacto y contribuciones filantrópicas.

Durante la alfombra roja del evento, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el artista expresó su gratitud al recibir el galardón:

"Es un honor extraordinario. Algo así como ingresar al selecto grupo del Monte Rushmore de la industria musical", comentó Bon Jovi, luciendo un elegante traje de chaqueta negro.

La gala, presentada por el cómico Jim Gaffigan, incluyó actuaciones de renombradas figuras como Melissa Etheridge, Shania Twain, Jason Isbell, Brandy Clark, Damiano David, Goo Goo Dolls, Jelly Roll y Marcus King, en un emotivo homenaje al cantante originario de Nueva Jersey, acreedor de un premio Grammy en su destacada carrera.

Paul McCartney y Bruce Springsteen también hicieron acto de presencia en el evento, siendo este último objeto de una dedicatoria especial por parte de Jon Bon Jovi, visiblemente emocionado por el honor recibido.

El reconocido rockero expresó su admiración y gratitud hacia Springsteen, a quien describió como su héroe, amigo y mentor. Bon Jovi dedicó una parte significativa del galardón a Springsteen, destacando la valiosa presencia del músico a pesar de haber enfrentado la reciente pérdida de su madre. El artista elogió la determinación de Springsteen al asistir al evento a pesar de las circunstancias difíciles, agradeciéndole por su compromiso tanto con la música como con su amistad.

Además del propio vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi, el premio MusiCares a la persona del año había recaído anteriormente en estrellas como Joni Mitchell, Dolly Parton y Smokey Robinson.

De qué se trata MusiCares:

En 1993, MusiCares, una organización sin fines de lucro, se asoció con la Academia de la Grabación de EE.UU., encargada de los prestigiosos premios Grammy, con el objetivo de respaldar diversos programas destinados a promover la salud y el bienestar de los individuos dentro de la industria musical. Estos programas incluyen la provisión de subvenciones financieras en situaciones de crisis.

La gala Persona del Año se destaca como el principal evento de recaudación de fondos para MusiCares.

¿Por qué fue elegido Jon Bon Jovi?

El artista, acompañado por su esposa Dorothea Hurley y su hija Stephanie Rose Bongiovi, estableció hace casi dos décadas la organización Jon Bon Jovi Soul Foundation y la JBJ Soul Kitchens. Estas entidades trabajan para abordar la problemática del hambre, la pobreza y la falta de vivienda mediante la provisión de alimentos, viviendas y programas de capacitación laboral en Estados Unidos.

Cuando se anunció que recibiría el galardón, el destacado rockero enfatizó que la filantropía ha sido un pilar fundamental en su vida, siempre coexistiendo de manera paralela con su carrera musical y sus logros.

Jon Bon Jovi también es protagonista de la docuserie 'Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story', la cual narra la historia de la banda con la colaboración de miembros antiguos y actuales. El estreno de la serie está programado para el 26 de abril en la plataforma de transmisión Hulu.

En el transcurso de la semana, la Academia de la Grabación de EE.UU. ha realizado diversos eventos paralelos que culminan con la 66ª edición de los premios Grammy, que tiene lugar este domingo 4 de febrero en el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles.