El joven artista Jon Deca lanza su nueva canción "No te voy a buscar" con



Sus influencias musicales van desde Bob Dylan, John Mayer hasta Guns´N Roses, hacen que su sonido tenga variaciones de folk hasta un rock potente como se escucha en sus anteriores lanzamientos "El lobo" o "El que no quiere ver".

Ahora nos vuelve a sorprender con “No te voy a buscar". Letra y música compuesta por el propio Jon, “habla un poco de aprender a dejar ir y no quedarte encerrado en una situación que no te llena y entender que no siempre sos vos el que tiene que cambiar o perseguir algo que no fluye”, expresa.



El video oficial estará disponible a fines de abril.



Sobre Jon Deca

El músico nació el 11 de Junio de 1996 en la localidad de La Falda (Córdoba) tiene 23 años y es músico, compositor y estudiante de Ingeniería mecánica. Comenzó su camino en la música a los 11 años cuando encontró en su casa una guitarra que era de su madre y decidió comenzar a tomar clases. En los años siguientes formó parte de diversas bandas, participando de diversos eventos para bandas juveniles. Hasta que en 2015, a sus 18 años comenzó a grabar “Jon Deca” su primer disco como solista, que contiene ocho canciones de su autoría y fue producido por “Pelusa” Navarro, comenzando así su carrera como músico profesional.



A partir de ese momento comenzó a participar de múltiples eventos, pisando grandes escenarios, Festival de la Avicultura, La Falda, Carlos Paz, mientras paralelamente cursaba su carrera en Ingeniería.