Jorge Campos es periodista y locutor del Multimedio SRT.UNC y cuenta con una extensa trayectoria en los medios de Córdoba. Además es docente de periodismo y locución en diferentes instituciones. Esta semana, recibió la noticia de estar nominado en dos categorías muy esperadas, en los Martín Fierro Federal 2022.



Campos está nominado en la categoría Labor Animación Conducción Masculina por el programa "El Diario del Día", de Radio Universidad de Córdoba 580AM. Además, "El Diario del Día" también recibió una nominación como Informativo Radio.

El locutor brindó una entrevista a cba24n.com.ar, y nos transmite su pasión por la radio y el placer de acompañar a la gente con noticias y música, en el comienzo de cada día: "El Diario del Dia se emite de Lunes a Viernes de 5 a 6.30 horas. Estoy en la conducción y me acompaña Tony Sosa en Control y Musicalización. La particularidad del programa es que lo tomamos como un "operativo canillita" donde confluyen los portales, la manera más digital de la información y también la manera analógica de los diarios en versión papel".



Jorge detalla cuáles son las características del programa radial en la madrugada de Radio Universidad de Córdoba: "Les contamos a la gente cuáles son los principales títulos desde una mirada antagónica, por ejemplo los títulos de Clarín y Pagina 12, El Cronista y Ámbito Financiero, La Voz, El Alfil y Hoy Día Córdoba. Hacemos un recorrido por los portales de Córdoba y los nacionales. También queremos acompañarlos con música para comenzar el día, ese es el concepto de El Diario del Día, y es un programa que ya tiene 10 años al aire".

También detalla que durante el 2021, lo acompañaron Amadeo Sabattini con noticias internacionales y en la información deportiva, Aníbal Abt.



"Es un gran placer hacer el programa, lo disfrutamos mucho, aunque me haga levantar a las 3.50 de la madrugada, para llegar temprano a la radio, con los títulos ya elaborados y la preproducción del programa lista. Me encanta estar informado e informar a la gente a esa hora, por lo cual la llegada de esta nominación, me da mucho placer por los compañeros y también el desafío de estar nominado como mejor conductor de radio, una vez mas. Una terna de las más importantes y buscadas del Martin Fierro", expresa Jorge Campos.

Jorge Campos adelanta información de su próximo programa en Radio Universidad de Córdoba

El periodista y locutor tendrá desde el próximo lunes un nuevo espacio radial en la señal universitaria: "El lunes 7 de 11 a 13 horas, comenzamos una auténtica revista con un grupo de geniales personas, para que la gente en cada pagina tenga todo lo que tienen que saber y no se les pase absolutamente nada de lo que ocurrió en Córdoba, Argentina y el Mundo. Con buena música, información de buena fuente y con mucha alegría, porque ¡eso es algo que nadie nos puede robar!", adelanta con gran entusiasmo. El programa se llama "El tiempo vuela".