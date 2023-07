El teatro cordobés recibe la obra “El Candidato”, dirigida por Marxela Etchichury, con Jorge Navarro y Pablo Mambo en escena.

Se estrena el viernes 4 de agosto en el Teatro María Castaña.



La obra protagonizada por el periodista y político argentino Jorge Navarro, narra como viñetas de una historieta, los distintos momentos de una campaña electoral: asesores políticos, entrevistas de radio, televisión, encuestas, meetings, reuniones y confabulaciones, hasta el segundo antes del final en el búnker electoral. "¡El Candidato es una comedia que nos permite reírnos de la política en pleno año electoral", detalla el comunicado de difusión.



"“El Candidato, del idealismo de los 70´ al pragmatismo de los 90´, una vida anfibia. Luego de años de militancia Jorge se decide a ser El Candidato. Reuniones, confabulaciones, más detalles del antes y el después de todo. Una comedia política. A 40 años del regreso a la democracia, celebramos con una obra que nos permite reírnos de aquello que es indispensable para la vida colectiva: la política", describe la sinopsis.

El periodismo, la política y el teatro



Jorge Navarro es comunicador social con más de 40 años de actividad en diarios, radios y televisión. Tuvo a cargo medios de comunicación audiovisuales. También es consultor político y de gestión pública. Militante y actualmente actor y autor de “El Candidato”.



El periodista y actor, cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación de Córdoba. Inició su carrera en el Diario Córdoba en 1977, luego trabajó en La Voz del Interior, en La Arena y El Diario de Santa Rosa, La Pampa. Fue gerente de noticias en los años 80 en el Multimedio SRT.UNC, jefe de noticias de LU33, Emisora Pampeana y condujo programas en Canal 3, televisión provincial.



En el año 2009 regresó al Multimedio SRT.UNC como Gerente de Contenidos. En 2011, lanzó Cba24Noticias el canal de Televisión Digital Abierta (TDA) junto con el portal web de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Más tarde, transformó el canal Cba24N en el actual Canal U.



En Canal 10, 580 AM Radio Universidad, CBA24N y en 102.3 FM de la Universidad Nacional de Córdoba condujo numerosos programas periodísticos. Actualmente lo hace en FM Gen, 107.5 y en la noche del sábado en Canal 12



En el ámbito institucional fue Director de Prensa de la Gobernación de Córdoba, Director del Centro de Participación Comunal (CPC) de Villa El Libertador, Director de Espectáculos Públicos, Subsecretario de Relaciones Institucionales, Secretario de Participación Ciudadana y Director General de Coordinación de los CPC.

Actualmente, es asesor en la Municipalidad de Córdoba.

"En este año electoral tenía ganas de armar un monólogo"



Jorge Navarro brindó una entrevista a Canal 10 y describe cómo nace su nuevo rol como actor en la escena local y bajo la dirección de Marxela Etchichury: “Junto a una de las mejores artistas, Marxela, que obtuvo un Premio Provincial del Teatro, es actriz, es directora; y Pablo Mambo, acordé que me enseñaran los primeros pasos en un taller personalizado de teatro, como un personal trainer del teatro”.



Sobre la historia que plantea la pieza teatral, Navarro comparte: “Hay elecciones este año, entonces tenía ganas de armar un monólogo y empecé a garabatear. Con Marcela y con Pablo armamos una comedia política que recorre la historia política argentina del idealismo de los ´70 que teníamos, lo que nos impregnó el pragmatismo de los ´90 y lo que es hoy la política rodeada de coach y marketing. Es un hilo que trata de enhebrar todas esas etapas”.



Jorge detalla que la obra cuenta con escenas mediáticas: "He sido un periodista y político toda la vida”, aunque aclara que la pieza teatral que llega al escenario de María Castaña no es autobiográfica. “Para ironizar, parodiar y para poner en evidencia los cinismos y las hipocresías de los discursos y las posturas”, agrega el periodista y actor cordobés.



Mirá la entrevista a Jorge Navarro en Canal 10:

“El Candidato” se estrena el viernes 4 de agosto a las 21 en el Teatro María Castaña (Tucumán 260). Luego continúa en la cartelera con funciones los viernes de agosto y los jueves de septiembre.



Los autores de la obra son Jorge Navarro, Pablo Mambo y Marxela Etchichury. Dirección: Pablo Mambo y Marxela Etchichury. Escenografía: Celina Negri. Arreglos Musicales: Martín Vargas. Voz: Fernando Coradi. Producción Musical: Gerardo Robledo.



Las entradas se pueden adquirir por antesala.com.ar o al teléfono 3518 117130.