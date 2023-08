La organización del Cosquín Rock 2024 anunció este martes cuándo comenzará la venta de entradas.



El multitudinario evento se presentará los días 10 y 11 de febrero del año próximo.



VER: Cosquín Rock 2024: conoce la fecha del festival y cuándo comienza la venta de entradas



El martes 22 de agosto, comienza la venta de entradas de la edición número 24 del Cosquín Rock.



El productor del Festival, José Palazzo brindó una entrevista en el programa “Alta Mañana” de Radio Universidad 580 AM, con la conducción de Daniel Migani y dijo: “Que lindo volver a anunciar un Cosquín Rock, el número 24. Comencé en Cosquín en el año 2000, y nuestro primer Cosquín fue en una época muy especial…”, recordando lo difícil que fue hacer un festival de rock luego de la crisis de diciembre del 2001 en Argentina, encontrando un paralelismo con el panorama económico, político y social que atraviesa actualmente el país.

¿Cómo se hace hoy para definir un valor de entradas a un evento que se va a realizar en febrero del año próximo?



“Es muy difícil, es un gran desafío que tiene la productora. Se trata de una productora del interior del país, por lo que se hace mucho más difícil. La imprevisibilidad de Argentina siempre es para el que invierte, nunca para el que especula. Nosotros tenemos dentro de la programación del Festival siempre artistas colombianos, uruguayos, paraguayos, algún artista europeo y muchos españoles".



Además, detalló Palazzo: “Nosotros hacemos una inversión en euros y dólares que tenemos que girar hacia el extranjero una parte cuando firmamos los contratos, una parte en el transcurso de estos meses, para cuando empiece enero, tener todo cancelado. A muchos de esos artistas todavía no les podemos girar, teniendo en cuenta que los contratos se hacen en los meses de abril y mayo… el dólar tuvo un incremento del cuarenta por ciento”, explicando la difícil situación que atraviesa la organización del #CR24.



En cuanto al valor que tendrán los tickets de acceso al Festival Cosquín Rock, Palazzo explicó: "…El problema que tenemos es que necesitamos saber cuántos dólares tenemos que juntar para producir el Cosquín Rock en febrero. Hoy estamos estimando que nuestro Festival cuesta 4 millones de dólares. Por lo que el evento subió casi un setenta por ciento su costo en los últimos 10 días. Nuestro panorama se complicó muchísimo”.

Además, Palazzo comparte que ningún proveedor de servicios con los que la organización había acordado un precio, quiere avanzar con la negociación, ya que todo el mundo en esta semana frenó su actividad.



Escuchá la entrevista en Radio Universidad 580AM:

“Vamos a hacer el Festival cueste lo que cueste”



José Palazzo, mentor del encuentro, también anunció que el Festival se hará “cueste lo que cueste”. A partir del 22 de agosto se pondrán a la venta 5 mil abonos con descuento.



Luego, habrá una segunda etapa de 5 mil abonos con descuentos, para los dos días del festival. También, adelantó que a mediados de septiembre cuando ya esté confirmada la grilla de programación, se pondrán a la venta las entradas individuales, por día del evento. Los precios tendrán variaciones.



¿Cuándo se anunciarán los artistas del Cosquín Rock 2024?



El productor y Director Artístico del Festival explicó que la grilla se estará anunciando en septiembre: “Será muy variada y muy alucinante, generará una gran expectativa nacional" y sólo confirmó el show de Las Pelotas, un clásico del Cosquín Rock.