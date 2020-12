La espera terminó. Los espectáculos con público presencial asoman en la programación de la agenda cultural. El productor de espectáculos y organizador del mayor encuentro de rock de Latinoamérica, ya tiene todo listo para esperar al público con todo el protocolo vigente.



José Palazzo brindó una entrevista a Canal 10 y expresó “Hay mucha alegría en el sector. Córdoba Capital va a ser la sede de más de cien pequeños y medianos espectáculos que se van a realizar de acuerdo a los protocolos vigentes. Ya se publicó el protocolo de teatro, por lo que vamos a poder hacer shows con formato de teatro. Por ejemplo, en la Plaza de la Música, que es un lugar donde entran 6.300 personas, sólo van a poder ingresar 1.000. Van a estar sentadas en butacas numeradas… la entrada no es física sino que estará en el celular y se controlan con un scanner y en el celular estará la declaración jurada…”.



Además, aclaró que en esta “nueva normalidad”, el asistente al show no se podrá levantar de la silla “es otro tipo de espectáculo lo que estamos proponiendo. Habrá mucho control en las butacas, en las filas, va a haber mucha seguridad. Pero, sobre todo, nosotros apuntamos a que también haya conciencia de la gente… Que tenga respeto por el que está al lado y tratar de hacer todo lo posible para que los protocolos sean precisos y al final de la temporada podamos decir que no hubo ningún contagio en los espectáculos de Córdoba”.