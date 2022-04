Otra vez Córdoba se presta de escenario para el rodaje de una película internacional. Esta vez, el film no habla de fenómenos meteorológicos y aún no sabemos si la tonada será o no un inconveniente, pero es muy probable que podamos ver nuestros paisajes urbanos y serranos reflejados en una tira internacional.

Días atrás se conocía que Juana Viale, una de sus protagonistas, se mudaría a la ciudad semanas antes del inicio de grabaciones para aclimatarse mejor. Ya en plena producción subió a su cuenta de Instagram una foto en la que muestra cómo logra mantener temperatura corporal durante el rodaje en las madrugadas frías: "La mejor amiga para combatir el frío durante el rodaje". El posteo se acompaña de una foto de la actriz junto a una bolsa de agua caliente.

Juana acaba de cumplir 40 años y se sabe que comparte estadía en Córdoba junto a su ex pareja Gonzalo Valenzuela y los hijos de ambos.

Recursos Humanos es una coproducción argentina y mexicana que dirige el mexicano Jesús Magaña. Cuenta con la participación de los mexicanos Humberto Busto, Giuseppe Gamba y Pedro De Tavira, junto a un elenco local del que mucho no se sabe. El proyecto cinematográfico es una adaptación de la novela del mismo nombre, material que resultó finalista del Premio Herralde, del escritor nacido en Guadalajara, Antonio Ortuño.

La película se centra en la vida de Gabriel Lynch (Humberto Busto), un hombre muy inteligente, pero también con mucho resentimiento que cree que cuando queda vacante un puesto importante en su empresa, él debe tomarlo. Sin embargo, llega Constantino (Giuseppe Gamba), el hijo recomendado de alguien y se queda con el trabajo.