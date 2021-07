Ya es un clásico en esta época del año que los estados de WhatsApp, Instagram, Facebook, mensajes grupales, etc.. aparezcan memes con montajes de la imagen del cantante y frases graciosas con su nombre.



Julio Iglesias fue consultado acerca de esta popular costumbre anual y dijo que él también los recibe.

En 2015, el artista dijo en una entrevista con la revista Hola!: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos". Además, confesó: "No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa".



Mirá un resúmen de los memes de Julio Iglesias:

Fuente Cadena3.com