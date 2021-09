Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, fue agredido en la entrada del hospital donde nació su hija Jamaica.

Ver: Nació Jamaica, la hija de L-Gante: Mirá la primera foto

El músico vivió un incómodo momento y publicó un video en las historias de Instagram, que luego borró, contando lo sucedido: “¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintaron lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes. Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”. También agregó: “Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi”.

Luego explicó por qué decidió bajar el video de sus redes sociales: “Voy a dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”.

Claudia Valenzuela, mamá del músico, contó a Teleshow: “Fue a ver a la nena había y mucha gente, chicos y grandes. Una persona lo agredió verbalmente y él no se si dijo algo, después la misma gente dio con la persona que fue y agredieron verbalmente”.

Ella explicó que se trata de una histórica pelea entre General Rodríguez y Luján, que excede a su hijo: “Elian tenía tenía bronca, siempre estuvo la rivalidad por el fútbol, y llegar a este límite porque es alguien conocido y rodriguense que optó porque su hija naciera en Luján... A lo que llega el fanatismo por el fútbol, no tiene nada que ver con que sea cantante o famoso”.

Con motivo de la llegada de su nieta Jamaica, la abuela Claudia dijo: “Fue muy lindo, ahora la mamá está descansando porque llevó un par de horas hasta que salió bien la leche para alimentarla, es un gordita con hambre, lloraba un poco, pero ahora están bien las dos. Elian está contento, es una nueva etapa, hay que darle su tiempo. De a poco se va a ir acostumbrando y cambiando algunas cosas de él, como los horarios y otras cuestiones que van a ir surgiendo. Va a ir dándose cuenta que ya hay otra personita”.