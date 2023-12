El grupo de rock alternativo británico Placebo, regresa a la Argentina con un show previsto para el 14 de marzo en el Luna Park. Será el quinto desembarco en el país del grupo que comandan Brian Molko y Stefan Olsdal, que está presentando su mas reciente producción "Never Let Me Go".



Con canciones como “The Bitter End“, “Every Me and Every You” o “Without You I’m Nothing”, Placebo logro establecerse como una banda emblemática del rock alternativo en el Reino Unido, desde su irrupción en escena a mediados de los `90.



En Argentina, el grupo cuenta con una base de fans, a juzgar por sus múltiples y recordados pasos en 2005, 2007, 2010 y 2013.

Los tickets para el show de marzo del 2024 en el Luna Park estarán disponibles desde las 10 de este jueves 21 de diciembre a través del sitio Ticketportal.

(Fuente Télam)