La cuarta temporada de Stranger Things tiene fecha de estreno

Listos para el mundo del revés? Espero que sí, porque después de tanta espera, estábamos acostumbrados a la agonía del no saber. Bueno, Stranger Things 4 anunció que los nuevos episodios llegarán a la plataforma el próximo 27 de mayo y serán los del volumen 1. Y habrá que esperar un poco más para el volumen 2, pero no desesperen que tampoco es tanto. Los episodios de la segunda entrega podrán verse desde el 1 de julio.

La confirmación llego por medio de una carta escrita a máquina firmada por Matt y Ross Duffer.

La sinopsis lo aclara: "Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado"

Un dato no menor, es que la temporada cinco de la serie, será la última y final. Aunque no podemos descartar en este momento un spin off. Algunos datos que explicarían el por qué: desde su estreno en 2016, el fenómeno global Stranger Things ha obtenido más de 65 galardones y 175 nominaciones a distintos premios, incluidos los Emmy, Globo de Oro, Grammy. La serie nominada tres veces al Emmy a mejor drama es uno de los títulos más vistos de Netflix: Stranger Things 3 tuvo 582 millones de horas vistas, posicionándose como la segunda serie de habla inglesa más popular del Top 10 de Netflix, y Stranger Things 2 tuvo 427 millones de horas vistas, lo que la coloca en el puesto diez.