El Flaco Pailos lanza el próximo sábado un nuevo show donde combina el humor y la música sinfónica junto a la Camerata Córdoba. Juntos ofrecerán una experiencia inigualable en una noche donde la comedia y la música se unirán en un espectáculo inolvidable en el escenario del coliseo mayor de Córdoba.

En el show, el Flaco Pailos desplegará su inconfundible estilo con historias, chistes y sketchs, todo ello enriquecido por un acompañamiento musical de categoría. Piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo se entrelazarán con las rutinas de Pailos, brindando un espectáculo donde el humor y la música clásica se fusionan de manera excepcional.



La cita es el sábado 12 a las 21 en el Teatro del Libertador. Las entradas se consiguen en Autoentrada y en la boletería del teatro.

Por primera vez se unen el humor con un concierto sinfónico



En diálogo con Cba24N, el Flaco Pailos nos cuenta cómo surgió la idea de combinar humor con una banda sinfónica: “Este proyecto tiene muchos años, desde 2016 y 2017 comencé a pensar en combinar varias de las historias que yo tenía con una formación sinfónica. Convoque a la Camerata Córdoba para hacerlo. En el espectáculo hay muchas historias, cuentos y chistes donde interpretamos bailes, vals ambientados en palacios, como La Cenicienta. También hay un sketch de piratas, entonces hacemos la música de Piratas del Caribe. También Blancanieves y los Siete enanitos, con canciones de esa película y el castillo de Camelot, la orquesta hace música de esa época. Fuimos ensayando y preparando todo para el estreno del 12 de octubre.



-¿Cómo logra equilibrar el humor, que suele ser muy dinámico, con la solemnidad o el carácter de la música sinfónica? ¿Qué respuesta espera del público ante esta fusión?



Creo que la respuesta va a ser muy buena, se está vendiendo a full vamos a tener teatro lleno. La gente tiene muy buena expectativa, como la que tenía yo cuando lo comenzamos a armar con la Camerata Córdoba. Es verdad que el humor es muy dinámico y buscamos la forma de adaptar cada historia a la música y lo logramos con mucho ensayo… Creo que la gente va a responder muy bien, va a ser divertido, van a disfrutar de una orquesta de excelencia, creo que la combinación se va a dar perfecta.



-¿Es un show más para fanáticos de la comedia o de la música, o una mezcla de ambos?



El espectáculo está planteado para todo público, al público cordobés le gusta mucho la música. El Teatro San Martín tiene mucha actividad, la gente está cada vez más interesada en diferentes actividades y géneros musicales. Por el teatro han pasado bandas de rock, grupos de cuarteto acompañada por la sinfónica.

En el Flaco Pailos Sinfónico: para los que les guste la música van a escuchar una gran orquesta y para los que les guste el humor van a encontrar buenos chistes, buenas historias y sketch.



-¿Le gustaría continuar explorando esta fusión entre comedia y música sinfónica en otros proyectos? ¿Cree que puede marcar una tendencia en el humor?



Tengo muchas ganas, porque me di cuenta que armando los shows yo siempre incluí a la música en vivo o música envasada… también canto y toco la guitarra, se pueden hacer muchas cosas.



Nos divertimos mucho con los chicos de la Camerata en los ensayos, creo que eso vamos a transmitir al público, mucha diversión. También habrá sorpresas que queremos regalarle a la gente.

En un futuro me gustaría incluir un coro, siempre me gustó esa idea. Ojala este show siente un precedente. Es la primera vez que un humorista va a presentar un show con una formación sinfónica. Ojalá en algún momento podamos hacerlo con la banda, la orquesta o con la filarmónica con una formación musical más grande.