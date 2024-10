Los próximos días se presentan con numerosas actividades de música, cine, muestras y obras de teatro, entre otras propuestas que brinda la Agencia Córdoba Cultura.



Las artes visuales toman protagonismo esta semana en Córdoba con la inauguración de diversas exhibiciones, incluyendo muestras fotográficas, dibujos, pinturas, e intervenciones en espacios culturales de la provincia.



Por un lado, el lunes 7 a las 19.30 la fotogalería del Paseo del Buen Pastor se renueva con la muestra “(A) de amarillo”, del fotógrafo Carlos Lista. Es una exhibición fotográfica que toma el color amarillo como tema central propone una experiencia perceptiva y sensible que apunta a despertar sensaciones e interrogantes.



Luego, el miércoles 9 a las 12, el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi inaugura “Una de cada ocho, yo…” de Ana Grúdine, una exposición fotográfica exhibida en formato video, que ofrece una profunda reflexión sobre la intersección entre el arte, la vida y la experiencia personal de la artista, en el marco del mes de la concientización sobre prevención y detección precoz del cáncer de mama.

El jueves 10 a las 19, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres abre dos exposiciones colectivas en sus salas. Por un lado, “Sueños de irreverencia, desde el dibujo” y “La palabra abierta”. Por su parte a las 20 en la Casa de la Cultura de Río Cuarto, se exponen 3 nuevos proyectos: “Cuestión de piel” de Susana Gassmann; “Micelio, echando raíces” de Walter Gómez; “Territorio” de María Isabel Rufino y “Los hilos entre el pasado y el presente I” de Adriana Bertolino, éstas últimas en la Sala del Tesoro.



El fin de semana largo se completa con la cuarta edición de la Feria Provincial de Artesanías Alcira López en el Centro Cultural Córdoba. Del 11 al 13 de octubre, de 15 a 21, el público podrá disfrutar de más de 100 artesanos de toda la provincia que participarán con productos para exhibición y venta.





Mirá la programación de la semana:

Lunes 7

A las 18:30. Cine: Las cosas indefinidas. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Eva se dedica a editar películas. Mientras trabaja junto a su asistente Rami en un largometraje sobre personas con ceguera, parece haber perdido el entusiasmo por el cine. A esto se suma la reciente muerte de su amigo Juan, un director de cine cuyas películas ella editaba. Repite miércoles 9 a las 20:30. Entrada general $2.000. Estudiantes y jubilados $1.000.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Las Ausencias” (de Juan José Gorasurreta, Argentina, 2023) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



En octubre nos observamos un poquito domésticamente a través de documentales cordobeses, que nos permitirán redescubrirnos localmente. Este documental transita la historia argentina desde 1948 hasta 1990. Filmada en súper 8mm, se nutre de noticieros de época, fotografías personales, dibujos a la manera de historieta, retazos de películas propias y ajenas, reportajes, etc. Basada en el cuento “La noche anterior” del realizador, se refleja la incidencia de los hechos políticos y el descubrimiento del cine, en su cotidianidad. De carácter experimental, propone una narrativa desligada de las convenciones y muy cerca del aprendizaje que se generó en 50 años dedicados al cine en sus diferentes facetas: docente, cineclubista, realizador, crítico y programador.



Al finalizar la proyección el director, conversará con el público con la moderación de Gonzalo Miñan. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Inauguración de nueva muestra fotográfica: (A) de amarillo. Paseo del Buen Pastor – Fotogalería – Hipólito Yrigoyen 325



La fotogalería del Paseo se renueva con la muestra del fotógrafo Carlos Lista. “(A) de amarillo”, es una exhibición fotográfica que toma el color amarillo como tema central propone una experiencia perceptiva y sensible que apunta a despertar sensaciones e interrogantes. Esta exposición explora esas dualidades, presentando imágenes que capturan tanto la luminosidad y alegría del amarillo como su potencial para transmitir tensión y urgencia. En una época en la que en el arte abundan las visiones distópicas y en la que la prensa “amarilla” abruma con malos presagios, una exhibición que resalta este color también alberga el propósito de ofrecer, sin optimismo simplista, una mirada lúdica y estimulante de la cotidianeidad. Asimismo, un foco de atención claro y definido en un entorno urbano que, con demasiada frecuencia, resulta gris, monótono e impersonal. La exploración de estos aspectos puede permitir a los observadores analizar sus propias percepciones y emociones. Curador de la muestra: Martin Rubini. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine de cabecera: Alain Delon X4 presenta “Rocco y sus hermanos” (de Luchino Visconti, Italia, 1960) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Todos los lunes de octubre se propone una cita con uno de los actores más icónicos de la historia del cine, recientemente fallecido: Alain Delon. A modo de homenaje, se proyectarán “Rocco y sus hermanos”, “A pleno sol”, “El círculo rojo” y “La piscina”. Rosaria y sus cuatro hijos (Simone, Rocco, Ciro y Luca) abandonan su tierra natal, Lucania (la actual Basilicata), para emigrar a Milán en busca de trabajo y oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Allí encuentran a Vincenzo, el hermano mayor, que trabaja de albañil pero que está relacionado con el mundo del boxeo. Entrada libre y gratuita.

Martes 8

A las 18. Cine en el Palacio: Hable con ella (de Pedro Almodóvar, España, 2002) Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Durante el mes de octubre disfrutaremos del ciclo “Almodóvar: amor, dolor, pasión y deseo” en las proyecciones de cine en el Palacio. Benigno es un enfermero que se enamora de una bailarina a la que no conoce. Tras un accidente, ella entra en coma y acaba bajo su cuidado. Cuando una torera sufre una cogida y cae en coma, es llevada a la misma sala, y Benigno entabla amistad con su acompañante, Marcos. Dentro de la clínica, la vida de los cuatro personajes fluye en todas las direcciones, pasado, presente y futuro, arrastrando a los cuatro a un destino insospechado. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala (90 personas).

A las 18:30. Cine: La práctica. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Fiel a un humor hierático marca de la casa, Martín Rejtman traza con “La práctica” un retrato generacional sobre un profesor de yoga recientemente separado y en plena crisis existencial. Las miserias cotidianas y, a la vez, una sorprendente joie de vivre impregnan esta comedia impura sobre el absurdo vital. El protagonista es el actor argentino del momento, Esteban Bigliardi, visto en “Los delincuentes” y “La sociedad de la nieve”.



Repite miércoles 9, jueves 10 a las 18:30 y viernes 11 a las 20:30. Entrada general $2.000. Estudiantes y jubilados $1.000.

A las 19. Cine: El aroma del pasto recién cortado (de Celina Murga, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Pablo es un profesor universitario casado y con dos hijos. Comienza un romance secreto con una estudiante, sin imaginar las consecuencias. Al mismo tiempo, Natalia, profesora universitaria, casada y con dos hijas, se lanza a un romance secreto con un estudiante. Dos historias que se intercalan y reflejan; una protagonizada por un hombre, la otra por una mujer.



Repite miércoles 9 y sábado 12 a las 19; jueves 10 y viernes 11 a las 17. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 20. Cine por la Diversidad: El Gran Hotel Budapest (de Wes Anderson, Estados Unidos, 2014) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Alrededor del eje “El Contrato Social: Poder, Lenguaje y Propiedad”, se proyectarán todos los martes de octubrelas películas: “La aldea”, “El Gran Hotel Budapest”, “El odio”, “El acto de matar”, “Foxfire: Confesiones de una banda de chicas”. Gustave H. (Ralph Fiennes), un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras, entabla amistad con Zero Moustafa (Tony Revolori), un joven empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna. Como telón de fondo, los levantamientos que transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: El viejo roble (de Ken Loach, Inglaterra, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



En un pueblo del noreste de Inglaterra, donde la mina cerró y la gente se siente abandonada por el sistema, queda allí un último pub llamado The Old Oak. Muchos jóvenes se han marchado y lo que una vez fue una comunidad próspera y orgullosa lucha por mantener vivos los viejos valores. Las casas son baratas y están disponibles, pero no para de crecer la ira, el resentimiento y la falta de esperanza. Allí serán dirigidos los últimos refugiados sirios que han sido acogidos por el gobierno de Gran Bretaña en los últimos años. ¿Cómo serán recibidos los sirios? ¿Y cuál será el futuro del último pub que queda en el pueblo, The Old Oak?

Repite miércoles 9 a las 21.Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 9

A las 12. Inauguración de nueva exposición fotográfica: “Una de cada ocho, yo…”. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622.



Ana Grúdine exhibe en la sala 13 del Museo Palacio Dionisi, en el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama. La muestra ofrece una profunda reflexión sobre la intersección entre la fotografía, el arte, la vida y la experiencia personal de la artista en torno a esta enfermedad, fomentando el diálogo sobre temas tabúes que nadie quiere hablar, sobre la vida y la muerte, la finitud de las cosas y la vulnerabilidad. “Una de cada ocho, yo…” no sólo testimonia su experiencia con el cáncer de mama, sino que se convierte en un espacio de reflexión colectiva sobre los estereotipos, las desigualdades sociales y el sistema que nos atraviesa.



Ana Grúdine nació en Pozo del Tigre, estudió la Licenciatura en Grabado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), obtuvo el título de Técnica Superior en Artes Visuales en la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José F. Alcorta. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas, desarrollando un obrar que conecta lo personal con lo universal. Desde 2009 se ha dedicado también a la fotografía. Entrada libre y gratuita. Luego de la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el 31 de octubre.

A las 15. Talleres creativos del ciclo “Florum Hereditatem”. Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218.



Desde distintas propuestas artísticas se abordan las flores que habitan nuestra colección. Flores bordadas, pintadas, grabadas.Con esa inspiración vamos a reinterpretar esas flores en talleres creativos, utilizando diferentes técnicas y formatos. Actividad gratuita.

A las 18. Conversatorio sobre Nuevo Coleccionismo. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Este conversatorio se propone como un espacio de reflexión y debate sobre el mercado de arte actual a través de las experiencias de nuevos coleccionistas en la escena del arte cordobés. Se trata de Isabel Alvarellos, Lucrecia Cáceres, Juan Gregorio Díaz, Ricardo Gaido y Agustín Olivero. Cada uno de ellos compartirá su recorrido y vínculo con el mundo del arte local. El encuentro estará moderado por Camila Bourchet. Esta propuesta surge como parte del programa de activaciones que tendrá Coincidencias extraordinarias, curado por Natalia Albanese que actualmente está la muestra en el tercer piso del Museo Evita Palacio Ferreyra.

A las 19. Ciclo digital: Manos que Hablan, capítulo 9. Canal de Youtube Cultura.cba



Último capítulo del ciclo Manos que Hablan, un espacio en el que artesanos locales muestran el proceso de fabricación de los objetos y su historia de vida. Propuesto por el área de artesanías de la Agencia Córdoba Cultura en el que los artesanos de Córdoba abren las puertas de sus talleres con el objetivo de visibilizar a la persona detrás del objeto. Este ciclo, consta de nueve capítulos, oficia de antesala a la próxima Feria de Artesanías a desarrollarse el 11,12 y 13 de octubre y puede verse los miércoles a través del canal de YouTube Cultura.cba. En esta ocasión, la familia Fuhr abre las puertas de sus talleres para contarnos la experiencia de un oficio que trasciende generaciones.

A las 19:30. Cine Club del CCC: A.I. Inteligencia Artificial (de Steven Spielberg, Estados Unidos, 2001) Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Segunda fecha del Ciclo de “A.I.Inteligencia Artificial”. En un mundo futuro, los seres humanos conviven con sofisticados robots llamados Mecas. Los sentimientos son lo único que diferencia a los hombres de las máquinas. Pero, cuando a un robot-niño llamado David se le programa para amar, los hombres no están preparados para las consecuencias, y David se encontrará solo en un extraño y peligroso mundo. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Orquesta Filarmónica de Córdoba. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Bajo la dirección de Santiago Rojas Huespe, la Orquesta Filarmónica de Córdoba estrena el Concierto para piano y orquesta. Estaciones de la Vida, de Héctor Caram-Andruet, con el solista Pablo Rocchietti. El programa incluye la Obertura de El barbero de Sevilla, de Rossini, Capricho Italiano, Tchaikovsky, y España, de Chabrier.



Entradas desde $7.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Organiza Fundación Pro Arte. Abonados ingresan gratis.

Jueves 10

A las 17:30. Puntos Suspensivos – Entrevista a Sol Pereyra. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



En el marco del ciclo “puntos suspensivos” ciclo de entrevistas que busca mediante la utilización de la fabulosa técnica de la entrevista homenajear a distintas personalidades destacadas de la cultura cordobesa. A cargo del periodista CJ Carballo, en el segundo encuentro entrevistará a Sol Pereyra, artista cordobesa de trayectoria internacional.

A las 17:30. “La salud mental importa” herramientas contra la agresión y la toxicidad. Museo del Cuarteto – Rivera Indarte esq. Av. Colón



Se llevarán adelante dos encuentros presenciales donde se trabajarán diferentes aspectos para el cuidado de nuestra mente y bienestar personal. Taller sobre salud mental: Conceptos claves de la Salud Mental. Componentes de la Inteligencia Emocional. Autoestima, Autoconocimiento, Adicciones. Aprendizaje Significativo – Z.D.P. Neurociencia sobre los estilos de aprendizaje según modelo V.A.K y Modelo de Hemisferios Cerebrales. Instancia práctica: Detección del propio estilo de aprendizaje y formas de percibir el mundo de manera saludable.



Psicóloga: Ivana Arce MP: A-7422 Psicopedagoga y música de cuarteto: Laura Repezza MP: 14-3879. Continúa el viernes 11 a las 17:30. Entrada: libre y gratuita con inscripción AQUÍ

A las 19. Inauguración de nuevas muestras. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Se inauguran dos exposiciones colectivas en las salas. Por un lado, “Sueños de irreverencia, desde el dibujo” integrada por las artistas Cecilia Irazusta, Dolores Otero Gruer, Iris Loza, Liliana Menéndez, Mariana del Val, Melina Airaudo, Micaela Trocello y Paula Roqué Buguñá, con curaduría de María Florencia Agüero, integrante también del equipo. Por otro lado, “La palabra abierta” , exposición que presenta materiales del taller de plástica y de GUAU! espacio de escrituras de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, en Santa Fe. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine espacio INCAA: Las corredoras (de Néstor Montalbano, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



1959 en Buenos Aires, Mabel empleada de un ministerio, debe viajar al campo a firmar un contrato con el estanciero Antonovich. En ese paraje solitario, asediada por una sorprendente mujer automovilista, vivirá situaciones inesperadas con personajes intrigantes que cambiarán para siempre el rumbo de su vida. Repite el viernes 11 a las 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.000, disponible en boletería.

A las 19:30. En el tercer piso: “Mi Canto Sagrado”. Teatro Real – Tercer piso – San Jerónimo 66



Se llevará adelante la presentación del libro “Mi canto sagrado” en diálogos sobre los capítulos a cargo de la editora e investigadora Lic. María Victoria Dahbar, junto a la autora Mirtha Pérez, se cerrará con un repertorio de 3 temas musicales a cargo de la cantante Mirtha Pérez, acompañada por el guitarrista Héctor Tortosa y sobre una pista grabada. Edad Recomendada: mayores de 13 años. Entrada general $8.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Encuentro de Poesía a beneficio: Poesía de necesidad y urgencia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Poetas invitados leerán textos propios y de la antología PNU contándose con la intervención musical de Reynaldo Farías. El evento es organizado por el colectivo federal “Poetas Resistiendo”, agrupación que nace en diciembre de 2023 como respuesta al complejo y crudo panorama político, económico y social que se avecinaba. De allí surgió la edición de la antología PNU (gratuita en versión digital), que fue presentada este año en CABA y en Córdoba capital. En la antología participaron 100 poetas de todo el país junto a obras de artistas visuales que serán proyectadas en el encuentro. Público destinatario: Mayores de 13 años. Entrada: 1 alimento no perecedero a beneficio de la Fundación “LA QUADRA”.

A las 20. Inauguración de 3 nuevas exposiciones. Casa de la Cultura de Río Cuarto – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto



Se inauguran las muestras: “Cuestión de piel” de Susana Gassmann; “Micelio, echando raíces” una instalación conformada por piezas cerámicas y pictóricas de Walter Gómez. Mientras que en la Sala del Tesorose presentan María Isabel Rufino con su obra “Territorio” y Adriana Bertolino con “Los hilos entre el pasado y el presente I” ambas se consagraron como primeros premios en los Salones de Arte Textil, organizados en conjunto por la Fundación por la Cultura, el Museo Municipal de Bellas Artes y la Escuela Superior de Bellas Artes Libero Pierini. Escribe: Julieta Salusso. Se puede visitar hasta el 30 de octubre. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ciclo de Narraciones, música y café. “Recuerdos, entre historias y tangos”. Polo Audiovisual Villa María – Dante Alighieri esquina Bv. Cárcano, Villa María



Un espectáculo que, mediante la música y la palabra, invita a viajar hacia las emociones. Contará con la presencia de Sandra Liliana Brondolo, docente, narradora oral, cuentacuentos. Desde hace muchos años se relaciona con el uso de la palabra de diversas maneras. Ivana Gabetta que fue, desde el 2016 hasta 2021, la cantante de la Orquesta Municipal de Música Ciudadana Alberto Bacci de la ciudad de Villa María y Juan Rossa, músico-compositor experimental de larga trayectoria en la escena musical de la ciudad. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Comedia Cordobesa: “San Vicente Super Star”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



La Comedia Cordobesa presenta San Vicente Super Star. Esta obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de Julieta Daga cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba. Los personajes divertidos aunque controversiales para la época, dirigen al público por un camino de nostalgia e identidad local. Lidia es la esposa de Mario, que trabaja en el matadero; ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y “le va con el cuento” y un sin fin de personajes muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano. La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia describen al cordobés. La luna nueva presagia otro carnaval y, en esa penumbra, un nuevo femicidio acontece: el de Lidia, uno más, Ni Una Menos.



La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Repone jueves 17, 24 y 31 de octubre. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: El bello verano (de Laura Luchetti, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Estreno con la presentación de Gastón Molayoli. Turín, 1938. Ginia tiene dieciséis años y el futuro parece deparar un sinfín de posibilidades. Pero su presente se ve ensombrecido por la II Guerra Mundial. Ginia quiere enamorarse y conoce a un joven pintor. Descubre los círculos artísticos de la bohemia Turín gracias a su guía Amelia, una joven sensual pero muy diferente a cualquier otra persona que haya conocido y que sacudirá el mundo de Ginia. Basada en la novela de Cesare Pavese.

Repite viernes 11 a las 18. Entrada general $2.000 – Estudiantes y jubilados $1.000.

A las 21. Cine: Azúcar y estrellas (de Sébastien Tulard, Francia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



La película de Sébastien Tulard está basada en la historia real del repostero Yazid Ichemrahen y su libro autobiográfico sobre cómo la pastelería le salvó la vida.Desde niño, Yazid soñó en convertirse en repostero. A pesar de haber crecido en familias y centros de adopción, su fuerza y determinación lo llevarán a trabajar para los mejores chefs del mundo, desde París hasta Mónaco. Junto a ellos, aprenderá todo lo necesario para alcanzar la élite de la pastelería y convertirse en el mejor.



Repite viernes 11 a las 21, sábado 12 a las 17 y 21; domingo 13 a las 17 y 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Viernes 11

4° Feria Provincial de Artesanías Alcira López

Del 11 al 13 de octubre se realizará la cuarta edición de la Feria Provincial de Artesanías Alcira López en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401). De 15 a 21 y con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de este evento que reúne a artesanos de toda la provincia. Durante tres días, más de 100 artesanos de toda la provincia participarán con productos para exhibición y venta en las instalaciones del Centro Cultural Córdoba. Metal, maderas, cueros, piedras, fusión de materiales, arcilla, fibras vegetales, fibras animales y vidrios son algunos de los rubros artesanales que estarán presentes en esta nueva edición de la feria. Más información AQUÍ

A las 19. Letras del Sur al Centro. Lectura y charla de cuatro escritores de Río IV. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



rganizado por la delegación Río Cuarto de la Agencia Córdoba Cultura, junto a la subdirección de letras y bibliotecas, confluyen en un diálogo Virginia Abello, profesora y licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad de Río Cuarto; Pablo Dema, escritor, docente y editor; Daniel López (Nato) profesor de historia egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Sebastián Sosa Ojeda, docente de Lengua y Literatura. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Serafinas” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Serafina trata sobre los primeros sufragismos de principio de siglo y los comienzos de huelgas y manifestaciones por los derechos femeninos. A través de cuatro historias de vida de mujeres profesionales y cuatro huelgas de mujeres vinculadas al mundo del trabajo, se recrean las primeras luchas femeninas en torno a los derechos y el mundo del trabajo. Se trata de teatro documental basado en hechos reales.En escena: Clara Segura, Maricel Hernández, Lourdes Flores. Director: Nelson Ansiporovich. La edad recomendada para disfrutar de la obra es para todo público. Entrada general $9.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 21. Escena Nacional: “Habitación Macbeth” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. El piedrazo en el espejo. Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y producir así una unidad referencial con los espectadores es una estrategia muy común en la que el teatro suele quedar atrapado; apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es (por eso Shakespeare y Beckett son geniales, no quieren reflejar al mundo sino revelar su condición de lápida).

Actuación y dirección: Pompeyo Audivert. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 16 años.



Repone el sábado 12 a las 21 hs. Entradas desde $18.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

Sábado 12

A las 17. Córdoba baila en octubre rosaPaseo del Buen Pastor – Espacios verdes – Hipólito Yrigoyen 325La Secretaría General de Desarrollo Social organiza una Master class de zumba con 40 profesores en escena y presentación de bandas en vivo en el marco de las actividades programadas para “octubre rosa” con el objetivo de concientizar sobre la detección precoz del cáncer de mama. Entrada libre y gratuita

A las 19. La palabra en el café. Los Cafés en la Feria del Libro Córdoba 2024. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Desde 2019 se dan cita más de 30 cafés literarios de los distintos movimientos, que se realizan en el interior provincial y Córdoba Capital, en un lugar emblemático como lo es la “Feria del Libro Córdoba”. En la propuesta se convoca a compartir con diferentes expresiones culturales que enriquecen el entorno de la palabra. También se realizará el Homenaje al poeta y gestor cultural de Deán Funes Daniel Tomãs Quintana, recientemente fallecido, quien fue colaborador y acompañó esta actividad desde el 2019. Asistirán sus familiares y amigos. Durante la jornada se ofrecerá una muestra de sus libros. Coordina Silvina Anguinetti. Colaboradores: Rubén Capodaqua, Stella Marys Darraidou y Luciano Armando. Entrada libre y gratuita.

A las 20. “Frauen Power”. Nuevas miradas de lo femenino. Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

Una propuesta artística que aborda los procesos cíclicos de la vida, uniendo todos los sentidos en un espectáculo integral (canto, lírica, piano, teatro y audiovisual). Mezzosoprano Gioia Flaco. Soprano Sabrina Paterno. Piano Ana García. Entradas por Autoentrada. No sé suspende por mal tiempo.

A las 20. Teatro Independiente en el Real: Flores rojas. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Es posible que la Revolución de Mayo haya triunfado gracias a “grandes pequeños actos” de mujeres que han sido invisibilizadas por la historia oficial: Macacha Güemes y Carmen Puch de Güemes (hermana y esposa de Güemes) referentes claves en la historia de la independencia nacional.

En escena: Agustina Carrique, Mariana Caballero Said. Dirección: Carolina Godoy, Micaela Franchino. Edad Recomendada: mayores de 13 años. Repone el domingo 13 a las 20. Entrada general $9.000 disponibles a través de autoentrada y en boletería del teatro.

A las 21. Flaco Pailos Sinfónico junto a la Orquesta Sinarmónica. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El comediante de más de 40 años de trayectoria, Fernando el Flaco Pailos se presenta en una única función en el Coliseo Mayor de la Ciudad de Córdoba junto a la Orquesta Sinarmónica. Estará acompañado por la Camerata Córdoba, y desplegará todo su histrionismo para contar chistes, historias y cuentos con un acompañamiento sinfónico. Entradas desde $9.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 13

A las 11. Tejiendo Infancias. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Exhibición de drones de carrera y show lumínico-sonoro. Parque del Chateau- Centro de arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí



El encuentro consiste en demostrar la destreza y experiencia de los pilotos y sus drones, a partir de la estética y sus habilidades. Show sonoro y lumínico. Con el objetivo de señalar las potencialidades de esta nueva era tecnológica para niños y adultos. Entrada libre y gratuita.

A las 19. El interior es Real: Tríada presenta “Brochero en esencia”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Brochero, en sus últimos días, recuerda junto a su hermana Aurora, momentos de su vida trascendentales. La obra va del presente al pasado, evocando momentos relevantes en la historia de nuestro Cura Gaucho, mostrando su sencillez, humildad, perseverancia, amor al prójimo, empatía, vocación de servicio por su pueblo, etc. Esta obra trata de mostrar la parte más humana que tuvo Brochero, a través de su historia. Un musical dinámico y emotivo, que cautiva a todo tipo de público. Idea, coreografía y dirección general: Lara Jordán Cruz. Edad Recomendada: todo público. Entrada general $7.500 disponibles a través de autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Milonguero triste, homenaje a Alfredo Gobbi. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Provincial de Música Ciudadana interpreta obras del gran violinista y compositor Alfredo Gobbi, conocido como “El violín romántico del tango”, Alfredo Gobbi es uno de los más importantes compositores del tango moderno. Con la actuación destacada de la pareja de baile Silvia y Walter y las interpretaciones de Mery Murúa y Gustavo Visentín. Entradas desde $1.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Cine: El escuerzo (de Augusto Sinay, Argentina, 2024). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Argentina, 1866. Venancio, un joven gaucho, mata a una criatura similar a un sapo, enfureciendo a su madre que predice su venganza. Emprende un viaje entre contrabandistas, sacerdotes, chamanes y desertores para romper la maldición. Entrada general $3.000, estudiantes y jubilados $2.000