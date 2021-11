El pasado 3 de noviembre se entregaron por primera vez en Córdoba los Premios de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines de la música. La intención, como en toda ceremonia de premiación, fue celebrar lo mejor de nuestra industria, y como es de público conocimiento, el cuarteto es un factor clave.

La ceremonia inició con éxito, buscando posicionarse como una nueva tradición, aunque ya hay algunos artistas que se sintieron olvidados.

Lo más probable es que sea producto de la novedad, después de todo, estrenaron el 3 de noviembre de 2021. Con el correr de los años probablemente se perfeccione en muchos aspectos y estos olvidados dejen de serlo.

El fin de semana, durante la emisión del programa conducido por Flavia Pop Flavia Tv, La "Gata" Noelia contó que no fue invitada a la ceremonia.

La artista que desde hace décadas se va ganando espacios en una industria y un género musical que ha sido bastante machista, contó que no fue convocada. Con su estilo particular respondió a la observación de Flavia: "No te vi en los premios".

La cantante afirmó entonces: "No sé si es discriminativo, a mí no me invitaron a estos premios. Yo hace treinta años que canto cuarteto. Por no cantar cumbia me costó el triple". Flavia entonces hizo el llamado de atención a la organización sugiriendo que la invitaran el próximo año, a lo que Noelia retrucó: " Que inviten si quieren invitar. La Gata no se ofende. Yo los banco, los banco a morir. Pero creo que en los premios del cuarteto no deben faltar los grandes iconos".

