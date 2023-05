El trabajo es uno de los aspectos más importantes en la vida de muchas personas. De hecho, existen días y fechas especiales dedicados a esta temática, e incluso elegimos canciones que nos hablan sobre ello.

El 1 de mayo es conocido mundialmente como el Día de las y los trabajadores, una fecha que recuerda la lucha histórica de los Mártires de Chicago por la jornada laboral de ocho horas.

El trabajo es una actividad esencial para la mayoría de las personas, ya que nos permite ganarnos la vida y satisfacer nuestras necesidades básicas. Por esta razón, hemos seleccionado algunas canciones que describen nuestras rutinas laborales, oficios y hasta la historia del empleo.

Es momento de abrir nuestras mentes y oídos para encontrar consuelo y motivación en medio de nuestras jornadas laborales. Así que, preparate para escuchar algunas melodías que te ayudarán a sobrellevar el estrés y la carga de trabajo que a veces nos abruman.

"Cantor de oficio"

Esta melodía fue escrita por Miguel Ángel Morelli, uno de los letristas más importantes del folklore de Santa Fe.

“Mercedes Sosa abrió con mi tema ‘Cantor de Oficio’ durante 8 años ininterrumpidos sus recitales por todo el mundo. Realmente estoy totalmente orgulloso porque ellos (la artista y otros músicos) lo sacaban de mi disco o me lo pedían”, explicó el autor en entrevista para LT9, Radio de la mencionada provincia.

La canción está en el disco "En dirección al viento"de 1976.

“Trabajo, quiero trabajo”

Si alguien sabía de trabajos oficios era Atahualpa Yupanqui.

En sus años de adolescencia y juventud fue, además de músico y entre otras cosas, hachero, arriero, cargador de carbón, encargado de entregar telegramas, oficial de escribanía, corrector de pruebas y periodista. También durante esos primeros años recorría distintos pueblos del interior proyectando películas, junto a un amigo, en una sábana que utilizaban como pantalla.

En esa canción, casi un ruego, clama por trabajo, representando a todos los que se encuentran en esa situación.

"Lamento Borincano"

La letra de esta canción es obra del compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín, quien se inspiró en las injusticias y la pobreza que sufrían los trabajadores del campo en su país. A pesar de que la canción fue escrita en 1929, sigue siendo relevante no solo en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica.

Esta emotiva melodía ha sido interpretada por varios artistas, como Daniel Santos, Marco Antonio Muñiz, Óscar Chávez, La Sonora Santanera, Luis Fonsi y Marc Anthony, entre otros.

En la letra de la canción, el personaje principal es el "jíbaro", un término que tiene diferentes significados dependiendo de la región. En Cuba se refiere a una persona solitaria, mientras que en Puerto Rico hace referencia a los campesinos. Este término proviene de la palabra "shuar", que hace referencia a un pueblo indígena de la Amazonía ubicado entre Ecuador y Perú.

La versión de Caetano Veloso

“Santé” (Brindis)

La canción del belga Stromae invoca a todos los trabajadores que realizan servicios insustituíbles pero poco valorados, limpieza, guardia, orden .

El cantante y compositor brinda Santé, o Salud ! en nuestro idioma, por todos ellos…

“Working class hero”(Héroe de la clase trabajadora)

John Lennon, exintegrante de The Beatles, es uno de los artífices de una de las canciones más recordadas relacionadas con el Día del trabajo.

“Working class hero” causó controversia en su lanzamiento porque se daba a entender que el músico se consideraba a sí mismo un héroe. “Se suponía que (la composición) era sardónica; no tenía nada que ver con el socialismo. Estaba relacionada con algo como ‘Si quieres hacer ese viaje, llegarás hasta donde estoy y esto es lo que serás’. Porque he tenido éxito como artista; he sido feliz e infeliz, un desconocido en Liverpool o Hamburgo”, aseguró a la revista Rolling Stone en 1980, tan solo tres días antes de su asesinato.

La melodía está en el material «Plastic Ono Band», de 1970. Hay versiones de artistas como Green Day, Ozzy Osbourne y Marilyn Manson.

“La canción del linyera”

Según la Real Academia Española, un linyera es una persona que carece de un trabajo estable y se desplaza sin rumbo fijo. Dado lo singular de este personaje, hemos decidido incluir una de sus canciones en el día de hoy.

«La canción del linyera» es una obra musical compuesta por Antonio Lozzi, con letra de Ivo Pelay. La primera versión que logró éxito (hay registros desde 1936) fue interpretada por Enrique Rodríguez y su Orquesta, con la voz de Armando las Moreno.

A lo largo del tiempo, se han realizado varias versiones de esta canción, entre ellas las de Julio Jaramillo, Melingo y Paté de Fuá, esta última es la que hemos seleccionado para el presente texto. Puedes escuchar esta versión en el primer álbum de estudio de Paté de Fuá, titulado «Música moderna», lanzado en el año 2007.

Aquí la canta Daniel Melingo

“El vals del obrero”

El hecho de que podamos bailar slam con esta canción no le quita importancia. Gracias a «El vals del obrero», Ska-Ppuede cambiar nuestra percepción del trabajo.

En esta obra musical, se critica la explotación laboral de las personas, especialmente de la clase obrera. En la letra se puede leer: «Este es mi lugar, esta es mi gente; somos obreros, la clase privilegiada. Por eso, hermano proletario, te canto esta canción con orgullo. ¡Somos la revolución!».

En la melodía, podemos identificar elementos de «Sobre las olas», una de las composiciones más emblemáticas de Juventino Rosas.

«El vals del obrero» forma parte del álbum homónimo presentado por en 1996. Ska-P es un grupo español de ska punk formado en Vallecas en 1994.

“House work”

El trabajo en casa, específicamente las labores de limpieza y orden del hogar, son relevantes y deben ser reconocidas en este conteo de canciones y en este día.

De esto trata «House work», del DJ inglés Jax Jones, Mike Dunn y MNEK, donde explica las labores domésticas, el cansancio que estas provocan y el pago insuficiente.

Esta problemática es común a varios países desarrollados y no desarrollados, donde el personal doméstico no cuenta con contratos formales.

El tema sobre las labores del hogar lo encontramos en la producción “Snaks”, de 2019. La composición salió en 2016

“La canción del trabajo”

La letra de esta canción interpretada por Raphael, nos dice que el trabajo nace con nosotros y es una condena de la que no nos podemos separar, por lo que lo mejor es asumirlo e intentar hacerlo lo mejor posible para conseguir un mundo de amor.

Fue publicada en 1966 en su disco “Canta…Raphael”. Aquí la versión en Viña del Mar, 2005

“Hombre trabajador”

Aquí James Taylor se adjudica el trabajo de “arreglar corazones” como su tarea escencial, y le ofrece sus servicios a la mujer de sus sueños..

“La cumbia del Trabajo”

Aquí, en Córdoba, el músico y autor Cacho Piña compuso esta canción que interpreta Alex Macía. Ellos componen la Asociación de Jóvenes por el Arte y la Cultura y se caracterizan por hacer canciones motivadas en estas fechas especiales. En este caso la dedican a todos los trabajadores.