La obra "La furia y el viento" de Pacho O'Donnell se presenta bajo la dirección del cordobés Sergio Ossés y con la actuación de Sergio Oviedo.



El espectáculo tuvo un exitoso estreno vía streaming en el mes de octubre 2020.

En esta oportunidad se podrá ver de manera presencial con capacidad reducida según protocolo Covid 19.

La cita es en María Castaña (Tucumán 260. Centro), el sábado 10 a las 22.



Sobre la obra



Este unipersonal es una visita al pasado, de unos de los personajes más controvertidos de nuestra historia nacional. En la mente de un hombre exiliado y senil: Rosas está en Southampton, Gran Bretaña, esperando la muerte y la redención a través de su memoria.



En cierta situación de agonía repasa, a través de sus reflexiones, la historia argentina. Los recuerdos y los fantasmas de su pasado lo invaden. Eso es lo interesante del conflicto, porque él tiene miedo de no recordar, porque si no recuerda ya no existe más. Él existe por su memoria.

Una obra de fuerte compromiso para las y los espectadores.



Tendrá funciones los sábados 10, 17 y 24 de abril, a las 22 hs. Entrada general $600, anticipadas $500 disponibles en www.decultura.net