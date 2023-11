Conocé los eventos culturales que se presentan hasta el domingo 3 de diciembre en Córdoba.



Esta semana se destaca la Cantata al Brigadier General Juan Bautista Bustos, donde el grupo Los 4 de Córdoba junto a un Ensamble de Cuerdas brindan un concierto en el que cada uno de los pasajes está dedicado a un acontecimiento en la vida del prócer. La cita es el martes 28 a las 19:30, en el Parque Bustos, ubicado en la zona norte de la ciudad.



El viernes 1 de diciembre a las 19, en el marco de su 35° aniversario, el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras inaugura la muestra “Con el Tiempo Suspendido. Antonio Seguí, obras 1960 -2000”, una exposición que nuclea más de 40 obras del padre de la Familia Urbana.



Por último, una de las obras más populares del repertorio lírico universal sube a escena en una serie de funciones que inician el domingo 3 a las 20. “La Traviata” ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave. La Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba subirán al escenario junto a notables solistas en dos elencos, bajo la dirección general del maestro JongWhi Vakh, en el Teatro del Libertador San Martín.





Mirá toda la grilla de actividades de la semana:

Lunes 27



A las 18. Cine: Yagá (de Romina Sosa, Argentina, 2021) + Adentro mío estoy bailando (de Leandro Koch y Paloma Schachmann, Argentina-Austria, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Con la presencia de las realizadoras se proyectan dos films argentinos. Por un lado Yagá, un relato de iniciación, sobre la recuperación de la mujer salvaje. Inspirada en un viejo cuento ruso. Luego se proyecta Adentro mío estoy bailando. El camarógrafo argentino Leandro se gana la vida filmando bodas judías. En uno de sus trabajos, se enamora de Paloma, la clarinetista de la banda Klezmer. Para seducirla, finge estar rodando un documental sobre música folclórica tradicional yiddish.



Repiten martes 28 a las 21 y miércoles 29 a las 18:30. Entrada general $500, estudiantes y jubilados $300

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Flores Rotas (de Jim Jarmusch, Estados Unidos, 2005) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Continúa el ciclo “Noviembre, lo que el viento no dejó” (3 pelis que nos quedamos con ganas). Original y extravagante revisión del mito de Don Juan. Después de ser abandonado por su última conquista (Delpy), Don Johnston (Bill Murray) recibe una carta anónima en la que se le informa de que tiene un hijo. Tan inesperada noticia lo impulsa a emprender un viaje en busca de sus antiguas amantes para resolver el misterio.

Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine de cabecera: Mi vecino Totoro (de Hayao Miyazaki, Japón, 1988). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

En los años 50, una familia japonesa se traslada al campo. Las dos hijas, Satsuki y Mei, entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque. El padre es un profesor universitario que estimula la imaginación de sus hijas relatándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre se encuentra enferma en el hospital. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. Cine: As bestas (de Rodrigo Sorogoyen, España-Francia, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.



Repite martes 28 a las 18, miércoles 29 a las 21, jueves 30 a las 18, viernes 1 de diciembre a las 20:30 y sábado 2 de diciembre a las 18. Entrada general $500, estudiantes y jubilados $300

Martes 28

A las 19. Cine: El colibrí (de Francesca Archibugi, Italia, 2022). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275

La película sigue la vida de Marco Carrera (Favino), al que todos sus conocidos apodan “el Colibrí” a lo largo de las décadas. Desde la playa en la que en su adolescencia Marco conoce a Luisa (Bérénice Bejo), la mujer que amará toda su vida; pasando por Roma, donde vivirá durante años junto a su esposa Marina (Kasia Smutniak) y su hija Adèle; y terminando en Florencia junto a su amigo el psicoanalista Daniele Carradori (Nanni Moretti), que le enseñará a hacer frente a los continuos cambios de rumbo y golpes del destino con el mejor de los ánimos.



Entrada general $1.000.- Jubilados y estudiantes $800 disponible en boletería.

A las 19. Presentación del Libro “Unidad Coronaria”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Unidad coronaria es un libro que nació de una experiencia personal en una Unidad de Terapia Intensiva, del autor Hernán Jaeggi. Su tema está enmarcado por la pulsión de la muerte como fin y como renacimiento, desde las zonas oscuras de lo desconocido hacia la vida. Como dice Pecas Soriano en el prólogo: “Hay una biografía del dolor, de miedo y de angustia, que se metamorfosea en cada palabra dicha justo antes del abismo. Hernán Jaeggi araña con sus dedos palabras excavadas de su más remota célula. Escurre su instinto de poeta y gotea por sus dedos la magia de la palabra justa. La exacta palabra que cabe en cada herida.” Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Cantata al Brigadier General Juan Bautista Bustos. Parque Bustos - Zona norte de la ciudad



Concierto protagonizado por el grupo Los 4 de Córdoba junto a un Ensamble de Cuerdas compuesto por destacados músicos cordobeses. El historiador Esteban Domina se sumará a la propuesta aportando relatos de su autoría. La entrada es libre y gratuita.

A las 20. Cine: Presentación de la película “¡Pueblo nuevo, Casa nueva! (de Santiago Sarmiento). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Se presenta una película de estudiantes y profes de la Fundación Pueblo Nuevo. Durante 17 años la Fundación Pueblo Nuevo-Centro educativo terapéutico, habitó una vieja casona alquilada en el centro de la ciudad de Córdoba. Luego de mucho esfuerzo y compromiso de toda la comunidad, Pueblo Nuevo pudo tener su casa propia. La alegría se mezcla con las inquietudes e incertidumbres que plantea la mudanza. Mudar todo un Pueblo Nuevo a una casa nueva no es tarea fácil. ¿Dónde se guardan las aventuras, los deseos y los sueños colectivos? Las historias cotidianas, contadas por cientos de miradas, se transforman en derivas mágicas y fantásticas. La comunidad pueblerina emprende una aventura en la que todo puede suceder.

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Cine por la Diversidad: I'm not There (de Todd Haynes, Estados Unidos, 2007). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Retrato del legendario músico Bob Dylan. Seis intérpretes encarnan diferentes momentos de la vida personal y profesional del cantante norteamericano que revolucionó la música popular en los años 60 y 70. Desde entonces, su influencia sobre músicos, escritores, poetas y sobre la cultura en general ha sido permanente. El filme consta de varias historias cuyos protagonistas son de lo más heterogéneo: Woody (Marcus Carl Franklin) es un niño negro de once años que siempre está huyendo. Robbie (Heath Ledger), un artista mujeriego que vive en la carretera. Jude (Cate Blanchett), un joven andrógino, es estrella del rock. John (Christian Bale), un ídolo folk que se convierte en evangelista. Y Billy (Richard Gere) es un famoso fugitivo.

Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Puan (de María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la Cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Son dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenarán un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.



Repite miércoles 29 de noviembre y sábado 2 y domingo 3 de diciembre a las 21. Entrada general $1.000.- Jubilados y estudiantes $800 disponible en boletería.

Miércoles 29

A las 17. Festival Internacional de Cortos Shnit. Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Por octava vez consecutiva, Argentina será sede del SHNIT Worldwide Shortfilmfestival, con tres competencias: Internacional, Videoclips y Made in Argentina. Se trata de un lugar de primer nivel para la exposición y promoción de cortometrajes.



El festival es un evento excepcional con un concepto único: un festival de cine transnacional que se celebra simultáneamente en ocho ciudades de los cinco continentes de todo el mundo.



Continúa a las 19 y los días jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre a las 17 y 22 horas. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 18:30. Presentación del libro: “La noche Nigromante”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



La noche nigromante es una antología de 7 cuentos de terror paranormal y psicológico. El autor 𝗜𝘃á𝗻 𝗡𝗶𝗲𝘁𝗼, oriundo de Quilino, expresa que no solo hay cuentos ficticios, sino historias inspiradas en experiencias reales que conducen a un plano poderosamente introspectivo sobre el misterio. Esta obra es testimonio vivo de que la racionalidad humana tiene un techo, mientras la sensibilidad nigromante de la noche se convierte en un laberinto sin retorno. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Cine Club del CCC: Samsara (de Ron Fricke, Estados Unidos, 2011). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Nuevo documental del responsable de “Baraka”, filmado a lo largo de cinco años en veinticinco países de cinco continentes. “Samsara” es una película no narrativa creada por los cineastas Ron Fricke y Mark Magidson. El término “Samsara”es una palabra en sánscrito que significa “mundo” o “existencia cíclica” pero es usada a menudo para describir actividades mundiales. Según el propio Fricke, el filme ahonda en su tema favorito: la relación de la humanidad con la eternidad. Tal como “Baraka”, esta obra fue rodada con película de 70 milímetros usando el sistema Panavision System 65 y utiliza música para impulsar la historia. “Samsara” fue filmada en cerca de cien lugares, en veinticinco países y tomó cuatro años para realizarse. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

Jueves 30

A las 16. Ciclo de conversaciones y lecturas sobre arte y filosofía: Imagen y tiempo. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



De cómo los métodos de la historia imitan los procesos artísticos. En el segundo encuentro “Ante el Tiempo” y “Ante la imagen” de Georges Didi-Huberman. Lecturas sobre los métodos y las figuras de la historia del arte, lo que la imagen abre y nos muestra. Las obras en el centro del torbellino, escribiendo su propia historia. A cargo de Mariana Robles integrante del Área de Investigación del museo. En el foyer del museo.



Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones completando el formulario: https://forms.gle/K9bxnVoKHaamvmXQ7

A las 18:30. Presentación del Poemario “Un dios Menor”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Once poemas que dialogan con once ilustraciones acerca de la temática de la "Casa" como fenómeno material y fenómeno espiritual, del autor Jorge L. Carranza, Ilustraciones de Luis Gómez Bialet. Editado por Lago Editora. Acompañan la presentación: en palabras preliminares Camila García Reyna; en música Clara Presta. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: Los delincuentes (de Rodrigo Moreno, Argentina, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



Román y Morán son empleados de una pequeña sucursal bancaria en Buenos Aires. Con la única intención de dejar atrás una rutina que los hunde día a día en una existencia cada vez más gris, Morán, en colaboración con su compañero, lleva a cabo un audaz plan: robar del banco una suma de dinero equivalente a todos los sueldos que ganarían hasta jubilarse. Los dos amigos siguen llevando a cabo el plan hasta las últimas consecuencias.



Repite viernes 1 de diciembre a las 19. Entrada general $400.- Jubilados y estudiantes $200 disponible en boletería.

A las 20. Cine: Presentación de la película Ruletka (de Jimmy Castro, Argentina-Venezuela, 2022) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Varios personajes coinciden en el juego de la ruleta rusa, mientras están jugando nos iremos enterando de sus historias, sus motivaciones o aspiraciones para jugar, y de las personas que organizan el macabro juego. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Coro de Cámara: “Es Sudamérica mi voz”. Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, Av. Haya de la Torre.



El Coro de Cámara interpreta un repertorio que anuncia "Indianas”, de Carlos Guastavino, y “Cantata Sudamericana", de Ariel Ramirez. Actúan los solistas Marina Acuña, en piano; Javier Muñoz, en percusión; Román Carballo, en guitarra; Juan Cruz Zigarán, contrabajo; y Alejandro Pittis, en vientos. La dirección general está a cargo del maestro Juan Manuel Brarda. La entrada es libre y gratuita.

A las 21. Cine: El castillo (de Martín Benchimol, Argentina-Francia, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Tras trabajar como empleada doméstica toda su vida, Justina hereda de su antigua empleadora una enorme mansión en medio de las pampas argentinas. La única condición es que jamás la venda. En este moderno cuento de hadas, Justina y su hija Alexia enfrentarán los desafíos de mantener viva esa promesa.

Repite viernes 1 de diciembre a las 18:30 y sábado 2 de diciembre a las 21. Entrada general $500, estudiantes y jubilados $300

Viernes 1

A las 19. Inauguración de la muestra “Con el Tiempo Suspendido. Antonio Seguí, obras 1960 -2000”. Centro de Arte Contemporáneo – Chateau Carreras (Av. Ramón Cárcano S/N, Parque del Chateau)



Una exposición que nuclea más de 40 obras del padre de la Familia Urbana, organizada por la Agencia Córdoba Cultura y bajo la curaduría de Clelia Taricco. La muestra tiene lugar en el marco del 35° aniversario del CAC, que abrió sus puertas al público el 12 de noviembre de 1988, gracias al ferviente impulso de Antonio Seguí, quien donó más de 490 obras de su colección al incipiente centro de arte. La exhibición podrá visitarse hasta el 10 de marzo del 2024.

A las 20. La imaginaria retáblica presenta escenas de títeres de guante. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Tres retablos… un amor, una gotera, un gigante, una flor, dos ancianas, un vampiro, un domador de sueños, y un pibe con su barrilete en el cielo. Diversas poéticas escénicas en títeres de guante para todo público. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 21. Cortejo Escena: Romeo y Julieta. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

A 425 años de su publicación, la compañía cordobesa Cortejo Escena presenta una puesta coreográfica sobre la obra de William Shakespeare, galardonada como Mejor Obra de Teatro Danza 2022 en los Premios Provinciales de Teatro Siripo, otorgados por la Agencia Córdoba Cultura. Con 12 intérpretes en escena, el espectáculo invita a reflexionar sobre las diversas formas de amar y pone sobre el tapete un diálogo íntimo entre el teatro, la música y la danza.

Entrada desde $1.500, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 2

A las 17. Cine: Ese crimen es mío (de François Ozon, Francia, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de Abril 275



En el París de la década de 1930, Madeleine, una joven actriz, bonita, sin dinero y carente de talento, es acusada de asesinar a un famoso productor. Ayudada por su mejor amiga Pauline, una joven abogada desempleada, es absuelta bajo el argumento de legítima defensa. Entonces cuando una nueva vida de fama y éxito parece empezar para Madeleine, comienza a descubrirse la verdad.



Repite sábado 2 de diciembre a las 19 y domingo 3 a las 17 y 19 horas. Entrada general $1.000.- Jubilados y estudiantes $800 disponible en boletería.

A las 20. Concierto especial de la Banda Sinfónica de la Provincia: “De Norte a Sur”. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Con un formato de big band de jazz la Banda Sinfónica de la Provincia, dirigida por Andrés Acosta, presenta este concierto especial. El repertorio es un recorrido de lujo que transita clásicos del Swing de los 40´s, el latín Jazz, algunas obras contemporáneas, cercanas al Funk, al Jazz moderno de Chick Corea o Billy Cobhan, incurriendo en obras poco habituales para este formato, como el clásico de Astor Piazzolla: “Libertango”. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Audición de fin de año del Taller de Piano y Música de Cámara de la UNRC. Casa de la Cultura - Auditorio Delfino Quirici (Planta Alta) - Rivadavia esq. Gral. Paz, Río Cuarto



El taller se inició en julio de 2012 y está orientado a que cada participante desarrolle sus capacidades y conocimientos técnicos e interpretativos en la ejecución pianística y de la música de cámara. Desde su inicio, han participado activamente más de 200 músicos, tanto profesionales como aficionados, de Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, Carnerillo, Laboulaye, y otras localidades de la zona. Melisa Álvarez (soprano), Gabriela Morales (soprano), Juan Testa (tenor), Jonathan Neiro (barítono), Fidel Busso (violín), y los pianistas Franco Berrotarán, Joel Lichtenstein, María Haydée Stodulsck, y Norma Martínez, entre otros.

Entrada libre y gratuita, por orden de llegada hasta agotar capacidad de sala.

Domingo 3

A las 19. Música en el Paseo: Encuentro de coros. Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del ciclo Música en el Paseo, se presenta el Coro Sayana de Oncativo, con la dirección de Daniel Orona y el Coro Vida y canto dirigido por Lisandro Miranda. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ópera “La Traviata” Teatro del Libertador San Martín



Llega la ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave. Se trata de una innovadora puesta en escena realizada con el aprovechamiento de materiales reciclables. La Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba subirán al escenario junto a notables solistas en dos elencos, bajo la dirección general del maestro JongWhi Vakh, el director titular del elenco estable.



Repone el martes 5, jueves 7 y sábado 9 de diciembre a las 20 horas. Entradas desde $3.500 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Elenco Teatral Desafiarte: “Entre Hormigas y Cigarras”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



La Cigarra cansada de ser menospreciada por ser holgazana tiene un polémico encuentro con las hormigas y decide ir a ver a Esopo y La Fontaine (creador y recopilador de la fábula). Para ello la trama recorre un camino por el paso del tiempo donde distintas escenas nos muestran la depreciación de ser artista en diferentes momentos, mostrando también que las actividades creativas resurgen como forma de salvarse de la enorme angustia del ser humano frente a la adversidad y la incertidumbre.



Entrada $1.200, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.