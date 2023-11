Llegan al streaming numerosas propuestas para el último mes del año. Se podrán ver en Netflix, películas como “Pollitos en fuga: El origen de los nuggets”, “La típica Navidad”, “Los Archies” y “Maestro”, entre otras.

También, se lanza el promocionado spin-off del personaje Berlín de La Casa de Papel. Pedro Alonso regresa con su atractivo personaje para poner en marcha un nuevo plan de robo.

VER: Detalles imperdibles de la serie 'Berlín' de La Casa de Papel

Cine argentino en Netflix

La plataforma estrena el film nacional “No me rompan”, una comedia argentina que llegó al cine en septiembre y desde este viernes estará disponible en streaming.



Está dirigida por Azul Lombardía y protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz.

Mirá todos los estrenos que llegan a Netflix en diciembre:

Series



Dulce hogar: Temporada 2 (1/12/2023)

¿Quién está allí? ¿Un monstruo, un humano, un híbrido? El riesgo es más alto cuando los límites se desdibujan, y nadie está a salvo de la infección.



La paz de Marsella (6/12/2023)

Mientras un narco intenta dominar Marsella, un capitán de policía y su equipo le dan la bienvenida a una nueva recluta que tiene sus propios planes.



Mi vida con los chicos Walter (7/12/2023)

Cuando una tragedia sacude su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende sobre el amor, la esperanza y la amistad.



Odio la Navidad: Temporada 2 (7/12/2023)

Llegan las fiestas otra vez, pero ahora Gianna está enamorada y lista para disfrutar la Navidad. ¿Podrá mantener el espíritu festivo sin problemas?



Cielo para dos: Temporada 3 (12/12/2023)

Un nuevo grupo de solteros se embarca en un viaje hacia el amor en una isla desierta, donde vivirán dramas, pasiones y mucho más para llegar al Cielo.



De chatarras a carrazos: Temporada 5 (13/12/2023)

Se suman caras nuevas al equipo de Gotham Garage, que se prepara para llevar el negocio a otro nivel a fuerza de muchísimo trabajo y creatividad.



Como vuela el cuervo: Temporada 2 (14/12/2023)

Aslı y Lale deben incumplir las reglas y enfrentar nuevos desafíos mientras siguen luchando por sobrevivir en la despiadada industria de los medios.



The Crown: Temporada 6 (Parte 2) (14/12/2023)

La monarquía ha cambiado, y la reina Isabel II reflexiona sobre su vida y su legado, mientras allana el camino para sus sucesores, Carlos y Guillermo.



Yu Yu Hakusho (14/12/2023)

Tras perder la vida luego de un acto generoso, un delincuente juvenil es elegido como Detective Espiritual para investigar casos de traviesos yōkai.



El amor es ciego: Brasil - Después del altar (20/12/2023)

En esta reunión de participantes de temporadas anteriores de «El amor es ciego: Brasil» hay de todo: drama, puntos finales y hasta amores que reviven.



El monstruo de la vieja Seúl (22/12/2023)

En la época de la colonia en Seúl, un empresario y una detective luchan por sobrevivir y se enfrentan a una criatura producto de la codicia humana.



El niñero (24/12/2023)

Sin más opción, una importante ejecutiva acepta contratar a un ranchero como niñero de sus hijos, sin imaginar cómo cambiará su vida para siempre.

Dr. Storks (25/12/2023)

El obstetra Sakura Konotori ayuda a su mentor en un hospital general ubicado en una isla remota donde el acceso a los recursos médicos es limitado.

Star Trek: Prodigio - Temporada 1 (25/12/2023)

Tras encontrar una nave abandonada de la Flota Estelar, un grupo de jóvenes aventureros se une para explorar la galaxia y escapar de un villano.



Berlín (29/12/2023)

En su época dorada, antes de «La casa de papel», Berlín se reúne con una magistral banda en París para planear uno de sus golpes más ambiciosos.

Películas

No me rompan (1/12/2023)

Tras conocerse en un grupo de manejo de la ira, dos mujeres deciden exponer a un turbio cirujano plástico y así comienzan su empoderamiento y amistad.

La típica Navidad (6/12/2023)

Tras comprometerse, Thea lleva a su novio indio a pasar la Navidad con su familia en Noruega, pero el choque de tradiciones termina en caos.



Los Archies (7/12/2023)

En la India de los sesenta, Archie y sus amigos viven el amor, la amistad y el futuro de Riverdale, donde el desarrollo amenaza a un querido parque.



Dejar el mundo atrás (8/12/2023)

La escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro cuando un ciberataque los deja incomunicados…, y dos extraños llaman a la puerta.



Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (15/12/2023)

Una intrépida banda de pollos sale volando a salvar a los suyos de una nueva amenaza en una granja cercana, donde se están cocinando negocios turbios.

Maestro (20/12/2023)

Esta intensa historia de amor sobre Leonard Bernstein y su esposa Felicia es un tributo a la vida y al arte, un retrato épico de la familia y el amor.



Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego (22/12/2023)

Ante la amenaza del ejército de un líder tirano a un asentamiento en una luna remota, una forastera se convierte en su única esperanza de sobrevivir.



Mi cuñado es un vampiro (24/12/2023)

Un tímido exjugador de fútbol se entera de que su cuñado es un vampiro que quiere dominar el mundo. Ahora, debe hacerse de valor para enfrentarlo.

Documentales y especiales

La II Guerra Mundial: Desde el frente (7/12/2023)

Con vívidas y mejoradas imágenes de archivo y voces de ambos lados del conflicto, esta serie documental muestra la II Guerra Mundial como nunca antes.



Kevin Hart y Chris Rock: Solo estrellas en el escenario (12/12/2023)

Desde sus comienzos hasta su exitoso presente, Kevin Hart y Chris Rock ofrecen una mirada sin igual sobre sus carreras y su amistad detrás de cámaras.



Si yo fuera Luísa Sonza (13/12/2023)

La cantante de pop más controvertida de Brasil habla de su vida amorosa, su carrera, las polémicas que desata y la grabación de su nuevo álbum.

Trevor Noah: Where Was I (19/12/2023)

El cuarto especial de stand up para Netflix de Trevor Noah, el comediante sudafricano ganador del Emmy®.



Niños y familia



El diario de las hadas: Temporada 2 (4/12/2023)

¡Ya comenzó! Athena, Phoebe y Eden regresan para ayudar a sus peques a resolver problemas cotidianos con brillo sin par y mucha actitud.



Hilda: Temporada 3 (7/12/2023)

Una visita a su tía abuela despierta en Hilda el interés por las hadas, pero su vínculo con las criaturas mitológicas es más fuerte de lo que cree.



Concierge Pokémon (28/12/2023)

Este es el «Pokémon Resort», donde los Pokémon pueden relajarse y divertirse. ¿A qué adorables huéspedes ayudará primero Haru, la nueva concierge?