La poetisa norteamericana Luise Glück ha sido galardonada hace instantes con el premio Nóbel de Literatura 2020.

Louise Elisabeth Glück (Nueva York, 1943) es una poeta estadounidense en lengua inglesa. Fue la duodécima poeta laureada (2003-2004) por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

De 77 años y oficiando de docente en la Universidad de Yale y el Williams College de Williamston, este jueves la poeta estadounidense obtiene este galardón, con el Pulitzer de poesía en 1993 como antecedente, su nombre recorre el mundo por ser, además, la decimoquinta mujer es obtenerlo en más de cien años de historia.

Buscando superar aún el escándalo de años atrás, que obligó a la suspensión de su entrega a tiempo en 2018 (la polaca Olga Tokarczuk fue condecorada varios meses después) a partir de las denuncias por abuso contra Jean-Claude Arnault, uno de sus principales integrantes, la Academia Sueca cumplió con su anuncio.

El antecedente inmediato es Peter Handke, el austríaco reconocido el año pasado.

Entre los sudamericanos, los premiados en las 113 ediciones fueron Pablo Neruda en 1971, Gabriel García Márquez (1982) y Mario Vargas Llosa, en 2010.

El único que se rehusó a recibirlo fue el francés Jean-Paul Sartre, anunciado en 1964.

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Quién es la ganadora:

Louise Glück es autora de once libros de poesía, entre los que se incluye Averno, The seven ages, Vita Nova, por el que fue galardonada con el Premio de Poesía de The New Yorker, Meadowlands, The Wild Iris (El iris salvaje), que recibió el Premio Pulitzer de poesía y el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America, Ararat que recibió el Premio Nacional de poesía Rebekah Johnson Bobbit; y The triumph of Achiles que recibió, entre otros, el National Book Critics Circle Award. 'The First Four Books es una compilación de su poesía temprana.

También ha publicado una colección de ensayos, Proofs and Theories: Essays on Poetry(1994) que ganó el PEN Martha Albrand Award for Nonfiction. La editorial Sarabande Books publicó en formato de bolsillo un nuevo poemario constituido por seis partes, titulado October. En 2001 la Universidad de Yale concedió a Louise Glück su Bollingen Prize premio de poesía que concede de forma bienal a un poeta destacado por su obra. Entre otros galardones y honores se incluyen el Lannan Literar

Obras traducidas al español:

El iris salvaje (2006)

La diferencia entre Pepsi y Coca-Cola: antología de poesía norteamericana contemporánea. Traductor: Julio Mas Alcaraz. Editorial Vitruvio, 2007.

Ararat. Editorial Pre-Textos. 2008.

Las siete edades. Editorial Pre-Textos. 2011.

Averno. Editorial Pre-Textos. 2011

Los premiados recientemente con el Nóbel de Literatura:

En general, la predominancia de lo masculino y lo europeo sigue vigente, pues, entre los años 2010 y 2019, lo han ganado siete hombres y tres mujeres; y, por zonas geográficas, seis europeos (Handke, Tokarczuk, Ishiguro, Alexiévich, Modiano y Tranströmer), dos norteamericanos (Dylan y Munro), un asiático (Mo Yan) y un latinoamericano (Vargas Llosa).

Dotado con diez millones de coronas suecas (unos 958.000 euros), el premio multiplica las ventas del autor laureado en todo el mundo. Este año se ha cancelado la tradicional entrega de diplomas y medallas del 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en Estocolmo, a causa de la pandemia. Esta vez, cada galardonado recibirá su diploma y medalla en su país de residencia, en una serie de actos que una reducida audiencia podrá seguir en vídeo desde el ayuntamiento de Estocolmo.