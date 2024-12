“La que faltaba”

La banda liderada por Micky Rodríguez, bajista y fundador de Los Piojos, vuelve a los escenarios y llega a Córdoba para recorrer su carrera que comenzó en 2012 con el disco Voy. Traen el material de su trabajo Los mares de la luna.

Entradas disponibles en Al Pogo.

Micky, residente en San Marcos Sierras, habló con el programa “Mirá quien habla” antes de su show y comentó que salvo un integrante, la banda está formada por músicos cordobeses.

Recuerda que desde la década del 90 Rodríguez se vio seducido por nuestra provincia y con el tiempo se le dio la ocasión de afincarse.

Con respecto al retorno a los escenarios de Los Piojos, fijó su determinación de no volver a girar con la banda y lo fundamentó para preservar su salud y por algunas condiciones pautadas que no comparte y tampoco desea comentar públicamente. Sin embargo, sabiendo lo importante que es para la formación, siente tristeza por no poder formar parte de la vuelta.

También manifestó que se siente alejado del mundo artístico en general desde su lugar en San Marcos, por lo que se manifiesta no partidario de opinar sobre los conflictos generados entre el gobierno nacional y determinados colectivos y expresiones artísticas.

Luego, ante el requerimiento de la audiencia volvió a reafirmar su posición de no ser partícipe de nunguna actuación de las programadas por la banda liderada por Ciro Martínez.

“La historia es más grossa que nosotros” termina diciendo, por eso cree que el paso del tiempo juzgará las acciones.

“Tengo un pequeño estudio en San Marcos, es un lugar importante para mí, lo siento como un refugio. Cuido el parque. Tengo una vida tranquila” termina diciendo el artista.

Mirá la entrevista completa: