Juana Luján recuerda al comenzar la conversación que hace algunos años integraba un equipo con el que realizaba el programa “Minuciosa ignorancia” en Radio Nacional, experiencia que le da más confianza para desenvolverse en una entrevista, motivo por el que convinieron con su hermana Josefina, que sería ella, Juana, la encargada de venir a hablar sobre la madre de ambas. En ese espacio desarrollaba una columna literaria. “La palabra y la comunicación atraviesna mi vida, nuestra vidas”, dice Juana.

Recordamos que María Teresa también estuvo en este espacio hablando de su mamá Cleofé y Juana reconoce que la relación fuerte que su “nona” tenía influyó notoriamente en sus vidas.

Trabajadora

Define a “La Tere” como todos la nombran, como una laburante y la evoca en aquellos años 80 de su niñez en época de híperinflación, afrontando tareas múltiples para sostener el hogar, recién divorciada y con niñas pequeñas, dándose el tiempo además, para cultivar sus pasiones la escritura, la literatura. “Fue una época de mucho esfuerzo de su parte pero valoro que siempre estuvo presente con nosotras. Trabajaba como docente en colegios secundarios”.Y dictaba talleres literarios en momentos en que no eran considerados prioritarios, sin embargo fueron semilleros de buenos escritores", agrega Juana.

Con su hermana eligen a Caetano Veloso del trabajo “Fina estampa” porque su madre les explicaba detalles de sus canciones y además porque tiene con “Recuerdos de Ypacaraí” un vínculo estrecho con su abuelo, quien la cantaba.

Habla con cómoda armonía de su familia ensamblada y también relata con gusto la historia de amor de su madre con Alberto su “papastro” como lo llama Juana, que se encuentra reflejada en “El árbol de lilas”, hermoso relato de María Teresa que relata el reencuentro luego de muchos años con un ex compañero de colegio y con quien convive desde hace muchos años.

En el camino de la literatura

Juana cuenta que lse siente más inclinada a escribir poesía y que a veces es dura al reflejar las temáticas que la atraviesan. “Danger” es uno de sus libros que se puede encontrar en librería El Espejo y también se pueden leer sus poemas en sus redes: juana_luján en Instagram y Facebook

La cantaba mi abuelo

Presenta la canción Bella Ciao que seleccionaron con su hermana, como toda la música elegida, porque asocian el compromiso de su madre con esta canción de resistencia y que la llevan a recordar a su abuelo quien la cantaba.. Y detalla: "el compromiso de María Teresa con las causas sociales, su empatía con las necesidades de los demás, su trabajo de promoción de la lectura, de acompañamiento a los docentes". Prefiere una versión multitudinaria de la canción, muy genuina y diferente a la versión popularizada por la serie La casa de papel.

Muchos libros, muchos cuentos…

Tuvimos una infancia hermosa con muchos libros, nuestros o de la biblioteca. Mi madre, con gran ingenio sobrellevó las épocas difíciles. Agradezco la riqueza que brindó a nuestras vidas, riquezas de distintos carácter, no económicos.

Fue una gran contadora de cuentos, como buena narradora era una delicia escuchar sus “cuentos en boca”, muchos de los que luego terminaron en algún libro. Mi hermana, al ser madre tiene más entrenamiento para contar con sus hijos: Preta (8) y Homero (4), amadísimos nietos de María Teresa.

Bola de Nieve, el pinanista cubano es incluído en la selección musical," está relacionado con el espíritu latinoamericano que ella nos transmitió, con toda la fuerza de la negritud y lo indoamericano que ella nos hizo conocer." Y por su sentido lúdico elegió el tema “Babalú”.

En casa

Es una gran cocinera. Me gusta lo que ella hace. Cuando éramos chicas no se percibía por falta de tiempo, el chiste era que “ella no sabía cocinar”, luego cuando tuvo más tiempo supimos que cocina muy rico.

Todavía me pregunto cómo hacía todo lo relacionado con el hogar. Siempre fue muy prolija. La casa donde vivíamos era muy cálida, con detalles cuidadosamente elegidos, allí vivo yo actualmente, ella reside en Cabana. La costura y las manualidades no son su fuerte.

Con sus hijas

“Nos acompañó siempre de niñas dejando lugar para que hiciéramos lo que nos gustaba. Al mismo tiempo cuidó que tuviéramos varias actividades”.

"Una persona envejece…

…cuando deja de aprender, cuando siente que sabe todo", sentencia sabiamente Juana. "Mi madre tiene una curiosidad permanente ante todo. Mantiene una frescura que le facilita estar en contacto con gente joven".

Una mamá conocida y reconocida

Tenemos conciencia de su popularidad desde sus épocas de docente de escuela secundaria donde para todos era “la Tere”. Cuando gana el Premio Hans Christian Andersen en 2012, su notoriedad explotó y su dimensión creció".

De su obra, mis preferidos

"A nivel ideológico me gusta “Hacia una literatura sin adjetivos”, allí está todo su pensar y su sentir por eso es uno de mis favoritos; “El árbol de lilas” donde está plasmada la historia de mi mamá y Alberto, poética y algo ficcionalizada y “La durmiente”, la historia de una princesa que despierta no por el beso de un príncipe sino por una revolución y este espíritu atraviesa toda su obra.

Trabajo en conjunto

Con mi madre y Carolina Rossi co-dirigimos la colección de Eduvim (Editorial de la Universidad de Villa Maria) titulada “Narradoras argentina” que rescata escritoras cuya obra estaba perdida o discontinuada.

Estamos orgullosas del rescate que hacemos de estas valiosas mujeres, en su mayoría absolutamente desconocidas y muy talentosas, olvidadas en muchos casos. Estos ejemplares se encuentran en Eduvim, en librería El espejo y en la página de la editorial.

Conciencia de la femenino

Con mi madre somos feministas desde cuando era una mala palabra en los 90. Ella tiene una conciencia muy fuerte sobre el género, desde un lugar equilibrado y saludable.

Casi en la despedida presenta a Adriana Varela cantando a Cadícamo, con “Punto alto” desde su disco Tango de Lengue, por el trabajo que las letras tienen con el lunfardo, “expresiones que mi madre nos explicaba especialmente. La divierte además el tono desenfadado y arrabalero de esas canciones".

Gracias Juana por venir al programa a acercarnos más y mejor a María Teresa Andruetto.

Escuchá AQUÍ la entrevista completa realizada en el programa Susana y amigos, en Radio Universidad 580 AM, con Susana Curto. Tamibién puede escucharse por esta página Cba24n.com.ar

El sábado que viene, Dante Leguizamón, periodista del Multimedio SRT, vendrá a cerrar este ciclo 2024, hablando de su mamá. Los esperamos.

