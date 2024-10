Como cada mes de octubre, en este 2024 volvemos a invitar a amigos del programa y estimados por la audiencia para que cuenten vivencias junto a su madre en el ciclo “Hablo de mi madre”

En esta serie de entrevistas del 2024, que comenzó el sábado pasado con la visita de Silvia Lallana, continuamos con el periodista durante 25 años del Multimedio SRT: Guillermo Vagliente quien vino a hablar de su mamá: María Rosa Cooper. En este caso una mamá conocida mayormente por la audiencia debido a su activa participación al frente de la oficina de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Córdoba durante varios años.

Y Guillermo cuenta:

“Somos cinco hermanos de los cuales soy el cuarto. Mi madre y mi padre son de la provincia de Córdoba y la familia Cooper es numerosa en la zona dell Barrio Alta Córdoba. Los colegios Mercedarias y Corazón de María, como así también la Iglesia Corazón de María siempre tuvieron docentes de la familia Cooper: mis primos, primas, tíos, etc. Una familia muy religiosa".

María Rosa es la menor de ocho hermanos y varios de ellos fueron al seminario, de los cuales dos se ordenaron.

Educados en la fe

Ella nos educó en la fe hasta la adolescencia, luego permitió que cada uno decida con libre albedrío, sin embargo sus principios quedaron muy firmes en nosotros: la vocación de servicio, el amor al prójimo etc.

Siempre asumí el periodismo como un servicio a la comunidad y continúo en tareas de servicio a los semejantes en este cambio que no deseé.

Cultura del esfuerzo

Mi madre nos enseñó, y lo traslado a mis hijos: que todo se logra a través del esfuerzo.

En este momento de reconversión que estoy viviendo ella, mi madre, es un gran ejemplo de superación y resiliencia.

Materia pendiente

Algo que tengo pendiente es hacer un video con ella, para que me cuente su infancia, juventud, juegos, de cuando se recibió de docente, de cuando se fue a trabajar por unos meses en La Carlota etc.. Lo tengo que hacer mientras ella esté tan lúcida. Afortunadamente hay mucho material de audio y visual de mi madre por su frecuente participación en los medios.

¡Docente, comunicadora, taxista y abogada !

Mi madre ejerció la docencia por poco tiempo, luego nacimos nosotros y recién en el año 70, cuando abre la “Escuelita” de Ciencias de la Información (hoy Facultad) mi madre ingresa a la carrera, en ese entonces ya tenía cuatro hijos. Estudiando, logra superar un difícil momento familiar; interrumpe la carrera por el cierre de la escuela en tiempos de dictadura y cuando la reabren logra terminarla, embarazada de su quinta hija…y manejando un taxi !!!!

María Rosa al volante

Fue una de las primeras taxistas de Córdoba y tiene muchas anécdotas de esa época!!! Miguel Clariá la entrevistó para una revista como una curiosidad de la época. Luego fueron compañeros cuando ella fue columnista del programa de Rony Vargas. Por todo ésto hablo de la cultura del esfuerzo que nos legó.

La buena idea

Fue en esa época, trabajando como prensa en la Secretaría de Comercio, año 1985, con el plan Austral, ella comienza a gestionar compras comunitarias, comienza a vincularse con una organización de Buenos Aires, ADELCO, de defensa del consumidor y se le ocurre crear en Córdoba una dependencia no civil, sino oficial es decir, que fuera el estado quien cumpla la función de educar y defender al consumidor.

Así fue como en los primeros años 90, luego de varias híperinflaciones, que crea la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, luego también la llaman de la provincia; creo que fue la primera dependencia, en su tipo, de todo el país. En esta tarea ella encauzó sus tres pasiones: la docencia, la comunicación y el derecho. Porque ella a sus 52 años empezó a estudiar Derecho y se recibió de abogada. Aún hoy sigue trabajando en casos puntuales.

Un faro

Mi madre fue nuestra maestra particular, nos guiaba a todos los hermanos con nuestras tareas. Era muy exigente. Por ese motivo accedí al Colegio Manuel Belgrano, ella me preparó para el ingreso. A ella le debo ese cambio de escuela que me transformó la vida.

Mi madre es un faro. Con el paso de los años valoramos todas esas condiciones y agradecemos su lucidez.

Recreación:

“No asiste a recitales. Los lugares con multitudes la agobian. Sí le gustaba ir al Teatro Libertador a ver a Les Luthiers y recuerdo que fue a ver a Nana Mouskouri cuando vino a Córdoba en 2013. Subir a los aviones también le provoca aprensión”.

“Mi madre siempre fue muy lúdica. La Play Station número 1 se la compró ella misma para jugar y juega con sus nietos. Es muy amiga de la tecnología y la utiliza con solvencia para sus trabajos”.

Con mis hermanos:

“Mi madre no tuvo preferencias entre nosotros, pero sí educó diferente a mujeres y varones. A ellas las mantuvo cercanas y a nosotros los varones nos crió con más libertad. Y eso se trasladó a los nietos. Son vínculos distintos, afortunadamente. Nosotros tenemos alas, los varones no dependemos de ella.Tiene 14 nietos y 10 bisnietos y acabamos de enterarnos que viene la número 11”. Somos muy familieros y nos comunicamos con ella en forma permanente.

En este momento:

“El apoyo de Sol, mi mujer, es invalorable, sin ella no podría estar entero en este momento de un cambio tan profundo. Y releer lo que mi madre ha escrito sobre cómo fue superando los obstáculos de su vida con el mensaje de que hay que seguir para adelante, de que no hay que derrumbarse por los golpes de la vida, me ayudan en trances difíciles.”

"Mi madre nos legó un mantra que siempre nos ayudó mucho “Yo sé, yo puedo” para que lo repitamos en toda circunstancia . Por eso sé que lo que vaya definiendo en este momento de cambio será porque "Yo sé, yo puedo". La familia es el gran puntal junto a la fe, tal como nos enseñó nuestra madre", finaliza diciendo muy conmovido.

Gracias Guillermo por compartir tus vivencias, por tu emoción y transparencia.

Escuchá AQUÍ la entrevista completa realizada en el programa "Susana y amigos" que se emite los sábados de 9 a 12 hs. pór Radio Universidad, AM 580. Multimedio SRT.

