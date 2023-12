El actor surcoreano Lee Sun Kyun, conocido mundialmente por su papel en la película “Parásitos”, ganadora de varios premios Oscar, ha sido hallado muerto este miércoles en el interior de un automóvil.

Su muerte a los 48 años se conoce semanas después de que la policía del país estuviese desarrollando una investigación sobre supuesto consumo ilegal de drogas.

Según los primeros datos que se conocen, agentes de la autoridad surcoreana encontraron a Lee en lo que creían a priori que era un estado incosciente en un vehículo que estaba estacionado en un parque del centro de Seúl.

Su búsqueda se activó después de que alguien de su entorno denunciase que había dejado una nota de suicidio y que su automóvil había desaparecido, detalla la agencia de noticias Yonhap.

En los últimos meses el actor había sido interrogado en varias ocasiones por la policía por sospechas de consumo de sustancias estupefacientes. El intérprete se defendió sosteniendo en todo momento que lo engañaron y que no sabía qué estaba tomando. Dio negativo en distintas pruebas de laboratorio, pero la investigación recibió una gran cobertura de los medios más sensacionalistas del país asiático.

Este mismo lunes Lee había presentado una solicitud para someterse a una prueba de polígrafo ante la Agencia de Policía Metropolitana de la ciudad de Incheon a cargo del caso con el fin de reafirmar su inocencia.

En Corea del Sur Lee era una cara conocida en el cine y la televisión antes de que se estrenase el filme “Parásitos”, suceso internacional en 2019, e hizo historia al ser la primera película en lengua extranjera galardonada por la Academia estadounidense como mejor película del año.

El actor saltó al estrellato en la serie de televisión "Coffee Prince" (2007) y ganó popularidad con "Behind The White Tower" (2007), "Pasta" (2010) y "My Mister" (2018).

