Barbi Recanati es la ex voz y guitarra de la banda de rock alternativo Utopians, la cual se separó en 2017 y que tuvo la oportunidad de telonear a bandas como The Cure y Guns And Roses.

En el 2018 comenzó una nueva etapa artistica, editando su primer EP como solista “Teoria espacial”.

Barbi es considerada una de las referentes contemporáneas del movimiento de mujeres en el rock junto a Marilina Bertoldi, entre otras artistas. Junto a la radio Futurock lleva adelante el sello discográfico GOZA RECORDS, dedicado a grabar proyectos liderados por mujeres, entre los que se encuentra "Marea Negra", el segundo disco de la banda cordobesa Tranki Punki.

El 20 de marzo la artista compartió Ubicación en tiempo real. El disco cuenta con siete canciones que consolida lo que ya venía adelantando en sus trabajos anteriores: guitarras al frente, presencia de sintetizadores y un retorno del rock alternativo de los ochenta.

Conocé más sobre Barbi Recanati en el podcast El Futuro Es Musicas: