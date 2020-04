Los teatristas independientes de Córdoba continúan moviéndose entre obras de teatro, títeres y lecturas de cuentos desde el espacio virtual.

A través de las redes sociales o plataformas como Youtube, nos convocan para acompañar el aislamiento, acercar cultura y además, a intentar activar su economía.

No hace falta explicar que su actividad es una de las más perjudicadas y que además será una de las últimas en reactivarse, y son cientos los artistas cordobeses -y argentinos- que están en una situación económica muy delicada.

Aquellos que enseñan, tienen sus clases suspendidas. La mayoría lo hacen como monotributistas en academias particulares, por lo que si no enseñan, no cobran.Las funciones en sala no son una opción ni lo serán por los próximos meses y una sociedad sin arte, es una muy triste.

La virtualidad aporta una forma de salida, aunque es difícil de monetizar. La Sala Virtual nos invita con una serie de obras pensadas para el aislamiento que podrán verse durante el fin de semana. La invitación es "a la gorra virtual", y ofrece la posibilidad de pagar por transferencia.

Las funciones online y en vivo por Facebook live, luego de emitidas, quedaran en la página para volver a verlas en cualquier momento.

La programación para el fin de semana largo es la siguiente:

Viernes 1 de mayo a las 22: Don José Tango

Un show de tangos y humor escénico, una propuesta que antes era arte callejero, directamente de la calle a tu casa.

Duración 60 minutos, apta para público adulto.



Sábado 2 a las 21.30: “Despejando la Mesada”. Varieté Edición Cuarentenians

Les Residentes de La Burbuja Circo intentarán dar una salida cuasi–entretenida a este confinamiento social limitado. Se aventuraran en una noche de variedades artísticas, donde el humor, la danza, el circo y el teatro de objetos, serán su excusa para estar próximo a ustedes, espectadores virtuales.

Duración 60 minutos, apta para todo público.



Domingo 3 a las 17: Cuentos de entrecasa, con Soledad Rebelles

Redescubriendo espacios, objetos y palabras. Una función para toda la familia, para compartir historias jugando.

Duración 60 minutos, para niños.