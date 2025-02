La voz de los olvidados: "Como si fuesen fábulas", nuevo libro de María Teresa Andruetto

La contratapa del libro está encabezada por un concepto de Rita Baldasarri, muy leída por María Teresa, que tal vez sintetiza todo su contenido: “Aquí se cuentan los dolores humanos como si fuesen fábulas” y que, como un título antecesor de la autora: “Extraño oficio” del año 2021, reúne relatos que comparte semanalmente en el programa de radio “Nada del otro mundo” en su segmento “Gente conmigo”.

Se trata de “Como si fuesen fábulas” recientemente editado por Random House. Son 53 relatos breves, como continúa anticipando la contratapa, sobre historias de personas, de comunidades, de lenguas que han sido víctimas del olvido o la exclusión.

Una vez más, María Teresa da muestras de su maestría cuando se trata de cronicar con la precisión de una periodista sucesos dolorosos, sin olvidar el vuelo de la creatividad literaria.

Un ojo entrenado

Según nos cuenta la autora, “tengo un entrenamiento en mirar los sucesos que están al borde de lo social, forman parte de lo que voy leyendo o viendo y me anoto cosas sobre personas que padecieron situaciones singulares. A partir de eso, voy escarbando, buscando y eso se enriquece con autores. con poetas que he leído o historias que he escuchado . Hay una frase del poeta griego Yorgos Seferis que dice: “Buscas mejores resultados: prueba cavando en el mismo sitio” Y de eso se trata, de seguir explorando a partir de un hecho. Luego hay mucho trabajo, mucho pulido y quedan escritos breves de una tres páginas. Se parece al trabajo del escultor que va sacando y buscando la forma final. Hay condensación para que el texto luego cobre otros sentidos”.

Una selección exhaustiva:

“Este libro es resultado de mis columnas radiales que ya tienen 9 años de permanencia. Tengo muchísimas. Y estas son el resultado de una minuciosa selección. Y ya forman parte de un proceso de escritura que fui sistematizando. Las reunidas en este libro responden a una zona de preocupación, tengo otras escritas y relacionadas con el arte o con hechos ocurridos en el momento de comentarlas”.

"Son realidades con un trabajo de escritura “como si fuesen fábulas” y tienen un fuerte compromiso social y político; me interesa mucho la vida pública y esa fue la orientación que le di a mis participaciones radiales".

La radio

El deseo de llegar a un público más amplio tiene que ver con la elección de la radio como medio para lograrlo. La radio es muy generosa. Permite ser escuchada haciendo otras actividades: viajando, trabajando, cocinando…Tiene muchos años de existencia y creo que es el medio de comunicación que más se renueva y el que menos ha perdido. Y me ha permitido tomar contacto cotidiano con gente que escucha y me cuenta cosas para que yo las cuente. Siento que me convierto en un canal por el que pasan las voces de los otros. También me solicitan que comparta relatos específicos relacionados con determinados sucesos para hacer uso de ellos en actos escolares por ejemplo".

Una escritora muy activa:

María Teresa comenta que el 10 de abril próximo que estará en la Librería del Palacio, Ituzaingó 882 haciendo un encuentro con lectoras y lectores a partir de este libro.

Tiene en preparación un libro de ensayos titulado “El arte de narrar”, más específico relacionado con la problemática de escribir, estará a disposición de los lectores para la Feria del Libro de Buenos Aires.

“También estoy prologando “La sierva” del gran escritor Andrés Rivera, fallecido hace unos diez años, cuya obra completa va a ser reeditada por Editorial Planeta. Para cada libro invitaron a un prologuista,” comenta.

“Ademas, el 19 de marzo estaré con el periodista Cristian Maldonado y la cantante Mery Murúa en Studio Theater, Rosario de Santa Fe 272 a las 20 hs. contando y cantando sobre mujeres, precisamente en el Mes de la Mujeres. Posteriormente participaré de la Feria del Libro en Buenos Aires y de la Feria del Libro Infantil”.

Para infancias y poesía

“Hace un tiempo que no publico algo nuevo para infancias y poesía. Probarme en otras áreas de la escritura es el desafío de este momento pero seguramente pronto volveré a aquello ya que las editoriales me piden material nuevo para niñas y niños”.

Escuchá AQUÍ la entrevista completa realizada en Susana y amigos, por Radio Universidad, con Susana Curto, que se emite los sábados, de 9 a 12 en 580 AM .

María Teresa Andruetto ha sido premiada innumerables veces a lo largo de su trayectoria. Sólo por mencionar algunos:

Premio Platino de las letras Literatura infantil, 2014

Premio Hans Chiristian Andersen, Literatura Infantil, año 2012.

Premio Novela Fondo Nacional de las Artes por La Mujer en cuestión, año 2002.

White Ravens 1998 de la Internationale Jugendbibliothek (Alemania) por “ Stefano”

Algunas de sus obras destacadas:

Novelas: Tama; Lengua madre; La mujer en cuestión; Los manchados, El árbol de lilas; Aldao, entre otras.

Crónicas: Extraño oficio (2021) Como si fuesen fábulas (2025)

Cuentos: Todo movimiento es cacería; Cacería; No a mucha gente le gusta esta tranquilidad.

Poesía: Cleofé; Pavese y otros poemas; Palabras al rescoldo; Sueño americano, entre otros.

Ensayos: Hacia una literatura sin adjetivos; La lectura, otra revolución; La construcción del taller de escritura, entre otros.

Literatura infantil y juvenil: La niña, el corazón y la casa; El anillo encantado; Stefano; Campeón, La mujer vampiro; Clara y el hombre en la ventana y muchos otros.

