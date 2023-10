La actriz y cantante Lady Gaga compartió junto a The Rolling Stones una canción a dúo, en una fiesta privada que brindó la banda británica



El jueves pasado, la artista vivió "una de las mejores noches" de sus 37 años de vida, tal y como ella misma lo ha reconocido.



El evento especial en el Racket NYC, un pequeño local de la Gran Manzana, se dio en el marco del lanzamiento del nuevo álbum de The Rolling Stones, llamado “Hackney Diamonds”.



La cantante neoyorkina junto a Mick Jagger, de 80 años, Keith Richards, de 79, y Ronnie Wood, de 76, se subió a las tablas para interpretar mano a mano “Sweet Sounds of Heaven”, canción que pertenece a este disco de estudio, el número 26 del grupo, y con la que los cuatro pusieron el broche a un evento único.

Mirá el excepcional video del momento:

En el reducido grupo de fans que llenó el local se encontraban gran parte de los amigos de los artistas, entre los que destacó la presencia de celebridades como Jimmy Fallon, Mary Kate Olsen, Elvis Costello, Diana Krall, Taylor Hill, Rachel Weisz, Christie Brinkley, Chris Rock, Daniel Craig, Elvis Costello, Ed Burns, Keegan-Michael Key, Dan Reynolds (Imagine Dragons), Minka Kelly y Questlove.





(Fuente hola.com)