La cartelera local exhibe nuevas y atractivas propuestas.



Se estrenó el film cordobés “Los delincuentes”, de Rodrigo Moreno. La película fue pre-seleccionada para participar en la próxima edición de los Premios Oscar, reconocimiento que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

También, se exhibe la trilogía de “El señor de los anillos” y las películas “Trolls 3” y el film de terror “Cinco noches con Freddy”.

Mirá todos los estrenos que llegaron a Córdoba:

Los delincuentes

Morán y Román son dos empleados de banco que en determinado momento de sus vidas se cuestionan la existencia rutinaria que llevan adelante. Uno de ellos encuentra una solución, cometer un delito. De alguna manera lo logra y compromete su destino al de su compañero. Esta decisión los llevará a un cambio rotundo en sus vidas en busca de una existencia mejor.



Dirección: Rodrigo Moreno. Con Daniel Elias, Esteban Bigliardi, Margarita Molfino, Germán De Silva, Laura Paredes, Mariana Chaud, Cecilia Rainero.

Trolls 3: se armó la banda

Después de dos películas de verdadera amistad y constante coqueteo, Poppy y Ramón son ahora oficialmente, ¡una pareja!.



A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado secreto. En el pasado fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos. BroZone se desintegró cuando Ramón apenas era un niño, y al igual que su familia, no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, el hermano de Ramón, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de unos malvados villanos pop-stars, Ramón y Poppy se embarcan en un viaje estremecedor y emocional para reunir a los otros hermanos y así rescatar a Floyd, de un destino aún peor, que el olvido de la cultura pop.

Cinco noches con Freddy

El aterrador juego de horror se convierte en un evento cinematográfico escalofriante, ya que Blumhouse, lleva Five Nights at Freddy's a la pantalla grande. Un guardia de seguridad comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza; mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil como esperaba.

El señor de los anillos

Llega el reestreno en salas de la trilogía cinematográfica que se lanzó entre el 2001 y el 2003. Con la dirección de Peter Jackson y las actuaciones de Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Sean Astin y Andy Serkis, entre otros.



Por dos semanas, los argentinos podrán revivir la saga de El señor de los Anillos, basada en la novela de fanstasía de J.R.R. Tolkien.