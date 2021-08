Los artistas lanzarán su segundo trabajo en conjunto en el mes de octubre. Tony Bennett hace poco fue diagnosticado con Alzheimer y tiene 95 años, pero no está entre sus planes retirarse.

El artista prepara el lanzamiento de su segundo disco de duetos con Lady Gaga: un álbum que se titulará Love for Sale.



Los dos amigos han aprovechado estos últimos meses para preparar nuevas versiones de los clásicos de Cole Porter y de otros músicos de jazz que han marcado la extensísima carrera del artista estadounidense, quien además volverá a ofrecer un concierto especial junto con la estrella del pop para promocionar el álbum.

La nueva producción se llamará 'One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga' y tendrá lugar en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York.

La cadena MTV emitirá el videoclip que han grabado Tony y Gaga, será el primer corte de este largo, 'I Get A Kick Out Of You'.

De esta forma, la pareja del jazz más contemporáneo y comercial volverá luego de 7 años después del lanzamiento del exitoso y aclamado 'Cheek to Cheek' (2014), el cual se hizo merecedor de varios premios de la industria y conquistó a diversas generaciones.



Fuente www.quien.com