Las Malas es la tercera obra literaria de la escritora y actriz trans cordobesa, Camila Sosa Villada que presentó este jueves en el marco del Festival de la Palabra.

En una entrevista en Mirá Quién Habla, por FM 102.3, la autora describió que “es novela sobre una manada de travestis que se cuidan, se acompañan, se sostienen”.

La escritora y columnista del programa radial, Eugenia Almeida, consideró que “siempre que en la literatura ha habido un abordaje hacia ese mundo, ha sido desde los prejuicios y los estereotipos y desde un lugar bizarro y estigmatizante”, relieve que destacó Sosa Villada, porque acá “lo está escribiendo una travesti y sí sabe de lo que habla”, a diferencia de otras obras que desconocen de la “parte realista”.

Estilo literario

La autora se refirió también al manejo del lenguaje, ya que cuenta con tres obras de distintos géneros, ‘La novia de Sandro’ (libro de poemas), ‘El viaje inútil. Trans/escritura’ (libro de ensayos) y esta reciente obra, ‘Las Malas’ (novela).

Con El viaje inútil “encontré que tenía un estilo (…) entendí que había algo que había empezado a hacer con las palabras y lo que está detrás de las palabras que tenía que ver con el doble sentido. Ese uso del lenguaje y haberme hecho cargo que así era como yo hablaba, me terminan de afirmar en determinado juego de escritura que ,me resulta muy saludable”, detalló.

Si bien, dijo, le gustan varios autores como Marechal o Borges, declaró que lee muchos libros de mujeres porque “tienen cosas que me interesan un poco mas”.

Fiesta y furia

Sosa Villada explica dos de los tópicos que trata en su libro: fiesta y furia de ser travesti.

“Después de muchos años de análisis y de reflexión, concluí que nunca volví a sentir algo tan alucinante como cuando me iba a la escuela secundaria en Mina Clavero y a las 7 de lamañana me paraba en una esquinita y me ponía rimel en las pestañas. Eso solamente a mi me sirve de ejemplo de la felicidad total y completa”, describió.

La escritora contó que conoció una travesti en el Parque que todo el tiempo repetía que ella se había hecho travesti porque “eso era una fiesta”.

La furia tiene que ver con el rencor y el resentimiento que tenemos porque nos han tratado muy mal. Nos han perseguido de las peores maneras y se lo tienen que fumar.

Camila siente que en todos lados la miran distinto. Porque soy trans y porque no me hallo, soy una mezcla rara de una que vive en las sierras con una que vive en la ciudad. Parezco amorosa pero soy brava, entonces la gente no entiende nada. Me miran raro por una cosa o por la otra, siempre. Pero creo que en el amor es una de las zonas donde a las travestis no se nos ha abierto la puerta.

Por otra parte, cree que el proceso político “ocupa un lugar en un tremendo vacío que hay en la cultura. Es lo que genera que puedan venir personas de afuera a robar lo que quiera, llevarse la plata afuera. Viene a poner una caricia en donde hubo un golpe tremendo a la población trans que es cultural, que es la población más vulnerable que existe en la Argentina”.

Considera que políticamente hay un retroceso, por lo que este libro funciona como un aporte en cuanto a la población trans, “viene a decir que también están estas personas y que les pasaban estas cosas. Hacemos que pasen delante de los ojos de las personas, toda esa historia de vejaciones, de apartamientos y de persecución de la que hemos sido víctimas las travestis”.

Así, la actriz de Carnes Tolendas destacó que siendo la población trans muy pequeña en Argentina, en lo que va de 2019, hubo 18 mujeres trans muertas. “Volveré a contra esa historia hasta que algo cambie”.

Presentación y proyectos

En el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española se realiza desde el 20 al 30 de marzo, el Festival de la Palabra. Entre las actividades, la presentación de ‘Las malas’, fue el jueves 21 a las 19 horas en el Patio Mayor del Cabildo. Gabriel Giorgi, autor de ‘Formas comunes: animalidad, cultura, biopolítica’, a cargo del evento.

“Cuando leí su libro – dijo Sosa Villada sobre Giorgi- me sentí profundamente habilitada. Me pareció una persona muy inteligente y que podía entender de qué estaba hablando yo en este libro, asi que lo invité con mucha timidez”, contó. Giorgi vive en Nueva York y la fecha de su viaje a Argentina coincidió con la presentación de Las Malas.

Entre otras actividades y en celebración de sus “Bodas de seda”, por los 10 años con la actuación, Sosa Villada adelantó que en mayo estrenará la obra ‘Vienen por mí’, de Claudia Rodríguez, una escritora chilena trans.

Además, en ese mismo mes saldrá una “novelita de kiosco” como parte de una recopilación de autores del suplemento Soy de Página/12.