Las mejores series de Amazon que no se conocen y tenés que ver

Amazon Prime Video tiene títulos que a veces se ven eclipsados por los que llevan la delantera. Aquí te traemos un listado de series que no te puedes perder:



ZeroZeroZero



2019. Tiene 8 capítulos. Directores: Leonardo Fasoli, Mauricio Katz y Stefano Sollima. Género: Thriller. Basada en la novela de Roberto Saviano, ZeroZeroZero es una serie protagonizada por, entre otros, Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne y Érick Israel Consuelo, cuya trama se enfoca en el seguimiento enorme cargamento de cocaína comprada a unos narcos mexicanos con el cártel mexicano como productores hasta llegar a una poderosa banda mafiosa de criminales italianos.

Utopía



2020. Cuenta con 8 episodios. Director: Gillian Flynn. Género: Thriller. Protagonizada por Sasha Lane, Rainn Wilson, Desmin Borges y John Cusack. Es una de las miniseries desconocidas de Amazon Prime Video cuya trama nos cuenta la historia de un grupo de fans de los cómics que se unen en un grupo online a raíz de su obsesión por un cómic llamado Utopía. Sin embargo, indagando entre sus páginas, el grupo de fans descubre que la aparente ficción del cómic está fuertemente ligada a la realidad. Desenterrando significados ocultos entre las páginas de Utopía que predicen las amenazas a la humanidad, nuestros protagonistas se dan cuenta de que no son sólo los inicios de una conspiración, sino que son peligros muy reales que están reviviendo en su mundo.

Crisis en seis escenas



2016. Tiene 6 episodios dirigidos por Woody Allen. Género: Comedia. Es el debut de Woody Allen en las series. Se trata de una divertida comedia protagonizada por el propio Allen junto a Miley Cyrus, Elaine May, John Magaro y Rachel Brosnahan que, siguiendo el estilo propio del cineasta, narra a través de seis episodios la historia de una acomodada familia norteamericana de clase media durante los años 60 cuya vida acaba trastocada con la llegada de una visita de lo más inesperada.

El infiltrado



2016. Tiene 6 episodios dirigidos por Susanne Bier. Género: Espionaje.

Otra de las mejores miniseries desconocidas en Amazon Prime Video. Es una serie de intriga y espionaje, con un reparto de la talla de Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander, Elizabeth Debicki, David Harewood, Antonio de la Torre y Katherine Kelly, entre otros. Basada en la novela de John Le Carré, El infiltrado cuenta la historia de Jonathan Pine, un ex soldado británico que trabaja como auditor nocturno en un hotel de lujo en El Cairo y es reclutado para infiltrarse en el entorno de Richard Onslow Roper y destapar su red de tráfico de armas para detenerle de una vez por todas y vengar la muerte de su confidente.



Los Romanov



2018. Cuenta con 8 episodios dirigidos por Matthew Weiner. Género: Drama

Protagonizada por Isabelle Huppert, Aaron Eckhart, Noah Wyle, Christina Hendricks y Jack Huston, Los Romanov es una serie desarrollada por los creadores de Mad Men en la que se cuentan ocho historias individuales donde cada uno de sus protagonistas cree fervientemente que es descendiente de Los Romanov, quienes tratan de convertirse en los ideales herederos rusos.



Little Fires Everywhere



2020. Tiene 8 episodios dirigidos por Liz Tigelaar. Género: Drama. Con Reese Witherspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson, Rosemarie Dewitt y Jordan Elsass. Basada en la novela de Celeste Ng, la serie gira en torno a Elena Richardson, una periodista muy centrada en acatar las reglas de su profesión que ayuda a mantener el orden en Shaker Heights mientras trata de sacar adelante a su numerosa familia. Su vida se trastocará cuando Mia y su hija Pearl se convierten en sus inquilinas pero, aunque su personalidad choque con la de Mia, sus hijos enseguida se hacen amigos.



Mrs. Wilson



2018. Tiene 3 pisodios dirigidos por Richard Laxton. Género: Thriller. Con Ruth Wilson, Iain Glen, Keeley Hawes, Anupam Kher y Fiona Shaw. Se trata de una corta miniserie cuya trama se inspira en las memorias de la abuela de la propia Ruth Wilson. Cuenta la historia real de Alison quien, tras la muerte de su marido, el ex agente del MI6 Alexander Wilson, investiga su misterioso pasado, encontrándose de bruces con otra mujer que afirma ser la mujer de Alexander.

Them



2021. Cuenta con 10 episodios dirigidos por Little Marvin. Género: Terror. Aunque está confirmado que Them tendrá más temporadas en Amazon Prime Video, al ser una serie antológica, podríamos decir que cada temporada es como una miniserie en la que cuenta un relato autoconclusivo, siguiendo el estilo de otras producciones conocidas como American Horror Story, La maldición de Hill House o The Terror. La trama de Them se ubica en los años 50, donde una familia negra se muda a un barrio de Los Ángeles. Sin embargo, lo que prometía ser un idílico nuevo comienzo en sus vidas se torna toda una pesadilla cuando fuerzas malévolas pertenecientes a otro mundo comienzan a surgir y amenazan con destruirlos.



Fuente Hobbyconsolas.com