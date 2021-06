Leandro Aquistapacie destaca que su nuevo álbum es "un himno al otoño que propone una nueva cara de la moneda respecto al álbum anterior (que lo considera como un homenaje al verano), una vuelta paciente, emocional e introspectiva hacia una temprana adultez con luz color bronce".

"Capítulo 2" es una obra que fue concebida de manera integral, fiel a la visión del artista y su perspectiva clásica en la que importa el álbum completo. Ya está disponible en plataformas digitales.

"Todo en el disco ofrece la sensación de que la buena música es un criterio que escapa a la divisoria entre indie o mainstream. Podemos decir que el suyo es un talento mainstream de antaño, de esos que graban en una o dos tomas sin errar, pero con sensibilidad indie. Leandro tiene un mapa de cada canción y lo domina como si armonías y melodías fueran amigas a las que conoce de toda la vida. Cantor con fuerza en la voz, vive entre Montevideo y su amado balneario Las Toscas donde pesca y contempla. Sólo o acompañado, como lo hacía su padre", expresa el comunicado de difusión.



"Leandro está más allá de lo que expone en sus redes sociales y el hype de cada single. No en una actitud desinteresada, es más bien una capacidad para no distraerse de lo que le importa y poner naturalmente foco en la música y su calidad. No es exagerado decir que es un soulman moderno. Con voracidad por componer canciones, gran predisposición para la tecnología y manipular el audio hasta estados prístinos. Algunas de las características que le permiten llevar adelante una carrera solista a los 23 años", continúa la difusión.



El recibimiento de Leandro en la escena rioplatense tiene viento a favor. Comenzó con un mediometraje que cosechó elogios de colegas y el público en general. “Un día en Las Toscas” fue presentado por Niceto Club, principal escenario de la movida emergente de Argentina.



También el adelanto “Río 17” fue incluido en el playlist de Blogotheque (FR), siendo Leandro el único artista uruguayo en la selección de la aclamada plataforma francesa.

Además cuenta con el apoyo del sello Queruza que también edita a Paul Higgs y al grupo Algodón, el cual Leandro también integra. Es fluido el intercambio con Argentina y la Ciudad de Buenos Aires donde además grabó las voces de todo este segundo álbum. Inclusive el artista tiene pensado cruzar a vivir a Buenos Aires, al menos por un tiempo y compartir su música de este lado del río.



Escuchá "Capítulo 2" aquí:



Leandro Aquistapacie es un músico uruguayo. Siendo su instrumento principal el piano, se desdobla cantando y tocando también la guitarra. Formado en piano jazz, adquiere una noción de instrumento muy específica que no lo aleja del concepto más básico de canción, sino que lo hace convivir con él, revisitarlo, desde un lugar más fresco que la tendencia montevideana en los últimos 15 años. Además de lanzar su proyecto solista, participa de otras bandas de la escena musical montevideana como Algodón y Piel, y paralelamente compone música para teatro; recientemente fue premiado como "Mejor Ambientación Sonora" en los premios Florencio Sánchez, otorgado por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, por su música para la obra de comedia nacional 'Terrorismo Emocional'.